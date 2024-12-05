Банки будут поощрять за возврат денег россиянам, цены на жилье продолжают снижаться. Обзор Банки.ру

📰 НСПК будет поощрять банки за возврат похищенных у граждан средств, пишут «Ведомости». Национальная система платежных карт планирует поощрять банки, которые самостоятельно инициируют через сервис «Добрая воля» возврат похищенных у граждан средств. Размер вознаграждения сейчас прорабатывается. При этом в сторону НСПК никаких дополнительных комиссий взиматься не будет, потому что борьба с мошенничеством для компании стоит на первом месте. Согласно статистике НСПК, в 40% случаев именно банки, которые приостановили вывод, инициируют возврат денег.

📰 Поступления в консолидированные бюджеты российских регионов от налога на доходы физлиц за десять месяцев 2024-го увеличились на треть и превысили 6 трлн рублей, обращают внимание «Известия». Такой прирост — рекордный за все время ведения ежемесячной статистики. Опережающие темпы показали и перечисления так называемого налога на богатых, который платят по ставке 15%. Основная причина тенденции заключается в ускоренном росте зарплат. Чем выше поступления от физлиц, тем устойчивее бюджет.

📰 Снижение цен на жилье в России продолжилось в ноябре, обращает внимание РБК. Снижение цен на вторичном рынке жилья крупных городов в ноябре продолжилось: отрицательная динамика была зафиксирована в 13 из 50 исследуемых городов. В октябре таких городов было 12. Сильнее всего цены на вторичное жилье в ноябре снизились в Новокузнецке — на 0,61% до 94 тысяч рублей за 1 кв. м. В октябре первое место занимал Хабаровск, которые сместился на второе место.

📰 4 декабря Минфин разместил рекордный объем ОФЗ — на сумму свыше 1 трлн рублей, пишет «Коммерсант». Объем привлечения оказался также рекордным — 964 млрд рублей. Как считают участники рынка, основной спрос предъявили крупнейшие системно значимые банки. Однако Минфину пришлось пойти на уступки, модифицировав расчет купонного дохода, что сделало облигации более привлекательными. До конца года эмитент может повторить подобные размещения, что позволит ему выполнить план.

📰 «М.Видео-Эльдорадо» начала выдавать микрозаймы до 100 тысяч рублей на любые цели, сообщают «Ведомости». Компания предлагает клиентам займы со сроком выплаты до 12 месяцев. Деньги можно будет использовать как для покупок в «М.Видео-Эльдорадо», так и на любые другие цели. Заявку можно оставить в мобильных приложениях «М.Видео» и «Эльдорадо» в разделе «Мои финансы», предоставив паспортные данные. Ее рассмотрят в течение трех минут, после чего клиенту в приложении необходимо подписать договор по СМС, ввести данные банковской карты и получить деньги на карту онлайн.

📰 По итогам первого года продажи полисов долевого страхования жизни объем сегмента может составить 180–250 млрд рублей, отмечает «Коммерсант». В первую очередь новые продукты будут конкурировать с полисами инвестиционного страхования жизни, имеющими схожие параметры. Однако возможность самостоятельно формировать инвестиционный портфель может привлечь и новых клиентов. Вместе с тем сдерживающим фактором для роста сегмента будут выступать высокие ставки по депозитам.