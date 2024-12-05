Россиянам посоветовали поторопиться с оформлением льготной ипотеки

Россиянам, которые планируют покупку жилья с помощью льготной ипотечной программы, следует оформить кредит до конца 2024 года, заявил «Газете.ру» ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

«Надо успевать до Нового года брать кредит по льготным программам. У нас лимиты исчерпываются, банкам становится сложнее одобрять ипотеку. В 2025 году банкам будет сложнее выдавать льготную ипотеку, чем в 2024 году, ввиду того что вводится ипотечный стандарт», — пояснил Ракута.

По его словам, стандарт «сильно закручивает гайки» банкам, и те заемщики, у которых «есть какие-то нюансы» с доходами или кредитной историей, могут получить отказ. Кроме того, эксперт не исключил изменения условий льготных программ, в первую очередь семейной, в 2025 году.

«Поэтому, если есть возможность, покупаем до Нового года», — резюмировал он.

В ближайшие полгода на требования банков к потенциальным заемщикам по-прежнему будут влиять регуляторные ограничения со стороны ЦБ, а именно макропруденциальные надбавки и лимиты, ожидает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. В основном кредиторы сосредоточатся на работе с категориями заемщиков, подходящими под одну из адресных госпрограмм. После введения в отрасли макропруденциальных лимитов и стандарта ипотечного кредитования банки перейдут на выдачи в так называемом ручном режиме, исходя из запроса конкретного клиента, прогнозирует эксперт.

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