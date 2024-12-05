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В ВТБ рассказали, как произойдет интеграция Почта Банка

Дата публикации: 05.12.2024 09:54
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Время прочтения: 1 минута
В ВТБ рассказали, как произойдет интеграция Почта Банка
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ Почта Банк

Интеграция Почта Банка и ВТБ будет происходить путем присоединения, сообщил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Принят закон, насколько я понимаю, или находится на подписании... прямая юридическая интеграция Почта Банка путем присоединения к банку ВТБ в 2026 году», — сказал Пьянов (цитата по РИА Новости).

В конце ноября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и ЦБ одобрили покупку ВТБ акций Почта Банка. Тогда сообщалось, что расчеты по сделке будут происходить с 19 по 23 декабря 2024 года.

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