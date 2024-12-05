Новые инструменты ЦБ и падение выдач. Что происходило с кредитами в ноябре

О главных событиях рынка кредитов и МФО в ноябре рассказывает эксперт-аналитик Банки.ру Артур Хачатрян.

Основным событием на рынке в ноябре стал ряд анонсированных регуляторных изменений. Так, совет директоров Банка России 29 ноября 2024 года принял решение сохранить на I квартал 2025 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам (займам), установленные для IV квартала 2024 года, одновременно снизив надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам.

Банк России принял решение с 1 января по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам. «С учетом роста рыночных ставок Банк России отменяет сроком на один квартал предельный уровень ПСК по кредитным картам», — говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, был одобрен законопроект, дающий Банку России право с 1 апреля 2025 года наряду с ипотекой устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) на выдачу автокредитов. Регулятор повышает в 2025 году и национальную антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков: с 1 февраля 2025 года она будет установлена в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску, с 1 июля — в размере 0,5% от активов, взвешенных по риску. Использование этого инструмента направлено на повышение устойчивости банковского сектора к возможным шокам и ограничение их влияния на кредитование экономики. Механизм ее работы сводится к тому, чтобы банки накопили запас капитала в периоды бурного роста и распускали его в кризисные времена. Это будет первый случай, когда ЦБ прибегнет к использованию данного инструмента регулирования экономики. Вкупе с уже применяемыми регуляторными инструментами это еще больше замедлит выдачи розничных кредитов.

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Как выдавали кредиты в ноябре

20 декабря состоится очередное заседание ЦБ по ключевой ставке. В нашем базовом прогнозе на декабрьском заседании ключевая ставка может вырасти до 22–23% годовых. При этом не исключен и более радикальный шаг повышения ставки вплоть до 24–25% годовых, чему может способствовать пока еще сохраняющееся усиление проинфляционных факторов в экономике и повышенные инфляционные ожидания населения.

Как результат ставки по потребительским кредитам вырастут еще больше, хотя этот процесс и будут сдерживать ограничения по предельной полной стоимости кредитования. На этом фоне фактическая выдача кредитов продолжит падать. Так, по данным Frank RG, по итогам октября банки выдали физлицам 1,94 млн кредитов наличными на 309 млрд рублей, это минимальные показатели с лета 2022 года. В годовом выражении падение составило 36% в количестве и 43% в объеме выданных кредитов. К тому же, по данным ОКБ, в октябре средневзвешенные ставки (28,4% годовых) и средневзвешенная полная стоимость кредитов (ПСК, 30,2% годовых) вновь обновили свои исторические максимумы.

Основные причины — повышение ставок вслед за ключевой ставкой и ужесточение макропруденциальной политики регулятора. С IV квартала для банков действуют более жесткие лимиты: заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) 50–80 может быть предоставлено не более 15% кредитов наличными (20% в III квартале), а с ПДН свыше 80 — не более 3% (5% в III квартале). В таких реалиях внимание банков в первую очередь концентрируется на действующих клиентах, которые имеют хорошую кредитную историю в банке и допустимый уровень кредитной нагрузки. В результате банкам удается поддерживать приемлемое качество портфеля, однако при этом сохраняется тренд на увеличение числа отказов по потребительским кредитам. Ситуация может значительно усугубиться при повышении ключевой ставки, так как есть вероятность, что отдельные банки полностью прекратят розничное кредитование «улицы» и будут сфокусированы только на действующих клиентах. Так, как отмечает «Коммерсант», в октябре банки увеличили долю одобренных заявок по кредитам наличными до 42% — максимального значения за год, что большинство экспертов отрасли связали именно с переориентацией банков на работу с проверенными клиентами.

По данным НБКИ, в январе — октябре 2024 года было выдано автокредитов на сумму 2 018,5 млрд рублей, или на 79,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Столь существенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, помимо прочего, объясняется эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в 2023 году. Кроме того, росту сегмента способствовало и более мягкое по сравнению с необеспеченным кредитованием регулирование, а также инвестиционный спрос отдельных заемщиков.

Что касается микрокредитования, то, по последним данным, несмотря на сокращение количества выданных займов, средний чек «займа до зарплаты» в октябре 2024 года вырос чуть более существенно (на 6,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в октябре 2023 года — 9,48 тысячи рублей) и составил 10,11 тысячи рублей.