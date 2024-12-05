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В Совкомбанке оценили вероятность повышения курса доллара до 120 рублей

Дата публикации: 05.12.2024 11:05
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В Совкомбанке оценили вероятность повышения курса доллара до 120 рублей
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Совкомбанк

Повышение курса доллара до 120 рублей в 2025 году — крайне рисковый сценарий, который в текущей ситуации не рассматривается как базовый, рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в комментарии для Банки.ру.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 5 декабря 2024 года, составляет 104,2361 рубля. Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. 

До конца 2024 года курс рубля, по прогнозу Михаила Васильева, стабилизируется в диапазоне 14,0–14,9 за юань, 102–109 за доллар и 107–114 за евро.

«Развитие ситуации на валютном рынке будет в том числе зависеть от развития геополитической ситуации и от ситуации с платежами за экспорт и импорт в условиях недавних санкций США на российские банки, включая Газпромбанк», — объяснил эксперт. 

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Экспортеры в ближайшие недели наладят новые схемы возврата валюты в страну в условиях санкций и будут активнее продавать валютную выручку, ожидает аналитик.

«Также улучшению ситуации с предложением валюты на рынке будет способствовать Банк России, который ежедневно в рамках бюджетных операций продает юани из резервов на 8,4 млрд рублей», — добавил он.

В пользу рубля, по мнению Васильева, также будет выступать профицит торгового баланса и вероятное повышение ключевой ставки. Аналитик ожидает, что Банк России на ближайшем заседании 20 декабря повысит ключевую ставку еще минимум на 200 б. п. до 23% и оставит жесткий сигнал о возможности повышения ставки на последующих заседаниях.

Что касается повышения до 120 рублей в 2025 году, по словам аналитика, это крайне рисковый сценарий.

«Мы не рассматриваем его как базовый в текущей ситуации, в то же время негативными факторами для рубля могут стать снижение нефтяных цен (например, вследствие замедления мировой экономики, протекционистской политики Трампа, противоречий в ОПЕК+), геополитические риски, санкционные ограничения на экспортеров и новые трудности с возвратом валютной выручки в страну», — заключил он. 

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