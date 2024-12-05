В Совкомбанке оценили вероятность повышения курса доллара до 120 рублей

Повышение курса доллара до 120 рублей в 2025 году — крайне рисковый сценарий, который в текущей ситуации не рассматривается как базовый, рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в комментарии для Банки.ру.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 5 декабря 2024 года, составляет 104,2361 рубля. Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

До конца 2024 года курс рубля, по прогнозу Михаила Васильева, стабилизируется в диапазоне 14,0–14,9 за юань, 102–109 за доллар и 107–114 за евро.

«Развитие ситуации на валютном рынке будет в том числе зависеть от развития геополитической ситуации и от ситуации с платежами за экспорт и импорт в условиях недавних санкций США на российские банки, включая Газпромбанк», — объяснил эксперт.

Экспортеры в ближайшие недели наладят новые схемы возврата валюты в страну в условиях санкций и будут активнее продавать валютную выручку, ожидает аналитик.

«Также улучшению ситуации с предложением валюты на рынке будет способствовать Банк России, который ежедневно в рамках бюджетных операций продает юани из резервов на 8,4 млрд рублей», — добавил он.

В пользу рубля, по мнению Васильева, также будет выступать профицит торгового баланса и вероятное повышение ключевой ставки. Аналитик ожидает, что Банк России на ближайшем заседании 20 декабря повысит ключевую ставку еще минимум на 200 б. п. до 23% и оставит жесткий сигнал о возможности повышения ставки на последующих заседаниях.

Что касается повышения до 120 рублей в 2025 году, по словам аналитика, это крайне рисковый сценарий.

«Мы не рассматриваем его как базовый в текущей ситуации, в то же время негативными факторами для рубля могут стать снижение нефтяных цен (например, вследствие замедления мировой экономики, протекционистской политики Трампа, противоречий в ОПЕК+), геополитические риски, санкционные ограничения на экспортеров и новые трудности с возвратом валютной выручки в страну», — заключил он.