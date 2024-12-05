Банковская группа ТКБ вводит новый вклад и повышает ставки по действующим депозитам

Банковская группа ТКБ (банк ТКБ и Инвестторгбанк) повысила процентные ставки по вкладам на короткие и среднесрочные периоды, а также добавила в депозитную линейку вклад «Новые деньги».

Отличительной особенностью депозита «Новые деньги» является повышенная процентная ставка при размещении средств клиента, которых не было на счетах и вкладах в банковской группе ТКБ предыдущие 90 дней до даты открытия вклада.

Максимальная доходность по вкладу составит 24,25% годовых, ставка действует при размещении средств на 181 день. Для депозитов, оформленных на 370 и 91 день, ставка составит 24% и 23,25% годовых соответственно. Максимальная ставка действует при открытии вклада в Инвестторгбанке.

Минимальная сумма депозита — 50 000 рублей, дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока, досрочное закрытие вклада производится по ставке 0,01% годовых. Предусмотрена автопролонгация. Напомним, что перевести средства из другого банка на свой счет в ТКБ можно без комиссии через Систему быстрых платежей (СБП) — до 30 млн рублей в месяц.

Для действующих депозитных продуктов доходность повышена на 0,25–1 п. п.

Так, при открытии самого популярного вклада «Новый Хит» для новых клиентов банковской группы максимальная ставка на четыре месяца увеличилась до 23,25% годовых. Максимальная доходность при размещении средств на шесть и 12 месяцев остается на уровне 24,25% и 24% годовых соответственно. Ставка действует при открытии вклада в Инвестторгбанке.

Для действующих клиентов банков группы ТКБ максимальная ставка выросла до 23,75% годовых и действует при размещении средств на шесть месяцев, для вкладов на четыре и 12 месяцев ставка составляет 22,75% и 23,5% годовых соответственно.

При открытии вклада «Пенсионный+» в Инвестторгбанке максимальная доходность вырастет до 24% годовых с учетом капитализации. Ставка действует при размещении средств на девять месяцев. Воспользоваться предложением могут льготные категории граждан.

Максимальная доходность для накопительных счетов выросла до 24% годовых. Ставка действует для накопительного счета «Выгодный» при размещении средств до 1 млн рублей в первые два расчетных периода, на остаток на счете от 1 млн до 10 млн рублей. По истечении двух расчетных периодов доходность составит 19% годовых. Предложение действует для новых клиентов группы ТКБ. Для действующих клиентов максимальная доходность составит 19% годовых при размещении до 10 млн рублей на весь срок размещения. Начисление процентов происходит ежемесячно на минимальный остаток средств, размещенных в течение расчетного периода.

Для накопительного счета «Свободные средства» максимальная ставка составит 20% годовых при размещении средств на сумму до 100 000 рублей. На остаток, превышающий 100 000 рублей, и до 10 млн рублей проценты будут начисляться по ставке 18% годовых. Начисление процентов производится на ежедневный остаток на счете.

Оформить вклады банковской группы ТКБ с повышенной доходностью можно как в отделениях ТКБ и Инвестторгбанка, так и в интернет-банках «ТКБ Экспресс», «ИТБ Экспресс».

Банки группы ТКБ являются участниками государственной системы обязательного страхования вкладов (АСВ).