Вместо депозитов: как сберегают состоятельные россияне

В январе — октябре 2024 года на первичном рынке элитного жилья в Москве было совершено 469 сделок по ДДУ, состоятельные россияне приобрели на 75% объектов элитного сегмента больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили Банки.ру в компании «Метриум Премиум». Покупатели новостроек премиум-класса с начала года приобрели по ДДУ 5096 лотов, прирост год к году составил 41,4%.

Состоятельные россияне рассматривают высокобюджетную недвижимость как надежный актив для сбережения средств, и спрос на нее растет в непростых экономических условиях, говорит директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова. Потребительскую активность стимулируют программы гибких рассрочек, которые стали предлагать практически все девелоперы на фоне рекордного повышения ключевой ставки, отмечает она.

При этом, по словам Раджабовой, россияне остаются верны вложениям в высокобюджетное жилье даже в условиях рекордных ставок по депозитам.

«Во-первых, эффект от роста ставок по вкладам для клиентов премиального и элитного сегментов во многом нивелирован ослаблением рубля. Во-вторых, общество в принципе поляризовано. Есть те, кто зарабатывает на депозитах, но есть и те, кто не доверяют политике ЦБ и считают рискованными вклады с высокими ставками», — поясняет эксперт.

Среди покупателей премиальной и элитной недвижимости есть топ-менеджеры, крупные IT-специалисты, нефтяники, представители творческой интеллигенции и даже блогеры, перечисляет Раджабова. Но чаще всего в 2024 году высокобюджетную недвижимость в Москве приобретают бизнесмены из субъектов РФ, сумевшие преуспеть в рамках политики импортозамещения, указывает она.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру: