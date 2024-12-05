В Совкомбанке назвали условия для возвращения доллара к 60 рублям

Вероятность возвращения доллара к значениям 50–60 рублей в обозримом будущем составляет 5%, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«В оптимистичном сценарии мы допускаем возврат курса доллара в диапазон 50–60 рублей. Вероятность этого сценария мы оцениваем в 5%», — приводит «Газета.ру» слова Васильева.

По его мнению, для такого резкого укрепления российской валюты со 105 до 60 рублей за доллар необходимо или резкое сжатие импорта при повышенном экспорте и ограниченном оттоке капитала, как это было в 2022 году, или огромный приток иностранного капитала в страну, что возможно только при условии снятия санкций.

Оптимистичный сценарий может реализоваться, если новый президент США будет способствовать завершению военного конфликта на Украине на приемлемых для России условиях. Когда санкции будут сняты, зарубежные компании захотят вернуться в РФ, а иностранные инвесторы будут охотнее вкладываться в рублевые активы.

При этом крепкий рубль не выгоден для экспортно ориентированной российской экономики и бюджета, поэтому власти, вероятно, введут меры для сдерживания укрепления курса рубля, предполагает аналитик.

В свои прогнозы на ближайшие годы Совкомбанк закладывает средний курс доллара выше 100 рублей, отметил Михаил Васильев.

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