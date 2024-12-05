Костин прокомментировал слухи о возможной заморозке вкладов

Слухи о возможной заморозке банковских вкладов в России — «чушь», считает глава ВТБ Андрей Костин.
Главе банка задали вопрос на эту тему на 17-го Веронском Евразийском экономическом форуме.
«Я считаю, что это чушь», — ответил Костин (цитата по ТАСС).
В ноябре слухи о том, что банки не смогут платить проценты по вкладам, прокомментировала и глава Банка России Эльвира Набиуллина во время своего выступления на пленарном заседании Госдумы.
«Нас действительно как-то пугают этим и говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам, или иногда говорят, что вкладов так уже много, что, когда мы начнем снижать процентную ставку, они все выйдут на рынок, и это приведет к резкому ускорению инфляции. Ну вот в профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются. Потому что они начисто лишены смысла», — сказала тогда Набиуллина.
Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев
Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:
- «МКБ. Перспектива», Московский кредитный банк
- «ВТБ вклад», ВТБ
- «Свой вклад», Россельхозбанк
- «Добро пожаловать», Почта Банк
- «МТС Вклад», МТС Банк
* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.