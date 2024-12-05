Костин прокомментировал слухи о возможной заморозке вкладов

Слухи о возможной заморозке банковских вкладов в России — «чушь», считает глава ВТБ Андрей Костин.

Главе банка задали вопрос на эту тему на 17-го Веронском Евразийском экономическом форуме.

«Я считаю, что это чушь», — ответил Костин (цитата по ТАСС).

В ноябре слухи о том, что банки не смогут платить проценты по вкладам, прокомментировала и глава Банка России Эльвира Набиуллина во время своего выступления на пленарном заседании Госдумы.

«Нас действительно как-то пугают этим и говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам, или иногда говорят, что вкладов так уже много, что, когда мы начнем снижать процентную ставку, они все выйдут на рынок, и это приведет к резкому ускорению инфляции. Ну вот в профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются. Потому что они начисто лишены смысла», — сказала тогда Набиуллина.

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Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

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