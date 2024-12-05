Фигуранты дела о мошенничестве с «Пушкинскими картами» получили реальные сроки

Фигуранты уголовного дела о мошенничестве с «Пушкинскими картами» получили различные сроки лишения свободы. Такой приговор вынес Басманный суд Москвы.

Трое подсудимых обвинялись по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие установило, что они, зарегистрировавшись как индивидуальные предприниматели, выступали в качестве организаторов культурных мероприятий, для чего арендовали концертные площадки в Москве. В качестве зрителей они приглашали держателей «Пушкинских карт», с помощью которых предлагали приобрести билеты. При этом объем продаваемых билетов многократно превышал зрительскую вместимость арендованных площадок. Оплата билетов возмещалась за счет бюджетных средств.

По данным Генпрокуратуры, подсудимые нанесли бюджету РФ и Почта Банку, который является оператором «Пушкинской карты», ущерб на сумму свыше 200 млн рублей. По результатам рассмотрения дела суд вынес обвинительный приговор. «Приговором суда Виктору Якубову назначено наказание в виде шести лет заключения, Илье Сафонову и Эмилю Гурбанову в виде пяти и четырех лет колонии соответственно», – цитирует «Интерфакс» сообщение суда.

Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.

«Пушкинская карта» — это государственная всероссийская программа для популяризации культуры среди подростков и молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Возрастной ценз с 14 лет объясняется тем, что для оформления карты человек должен иметь паспорт РФ и аккаунт на портале «Госуслуги». Каждый год государство переводит на счет карты сумму денег, в 2024 году это 5000 рублей. Деньги можно потратить на посещение культурных мероприятий: выставок, спектаклей, кинопоказов и др.

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