Силуанов ответил, когда курс рубля будет «в порядке»

Падение курса рубля произошло после введения санкций против Газпромбанка — ситуация стабилизируется через «неделю-две», заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Речь идет о том, что вся эта ситуация с рублем сложилась после того, как санкции были приняты в отношении нашего основного банка – участника внешнеэкономических расчетов Газпромбанка», — объяснил министр (цитата по РИА Новости).

Сейчас, по словам Силуанова, ситуация стабилизируется.

«Наши участники внешнеэкономической деятельности находят возможности расчетов со своими контрагентами за рубежом. Я думаю, неделя-две, и все будет в порядке», — добавил он.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 5 декабря 2024 года, составляет 104,2361 рубля. Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.