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Силуанов ответил, когда курс рубля будет «в порядке»

Дата публикации: 05.12.2024 16:20
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Силуанов ответил, когда курс рубля будет «в порядке»
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Падение курса рубля произошло после введения санкций против Газпромбанка — ситуация стабилизируется через «неделю-две», заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Речь идет о том, что вся эта ситуация с рублем сложилась после того, как санкции были приняты в отношении нашего основного банка – участника внешнеэкономических расчетов Газпромбанка», — объяснил министр (цитата по РИА Новости).

Сейчас, по словам Силуанова, ситуация стабилизируется.

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«Наши участники внешнеэкономической деятельности находят возможности расчетов со своими контрагентами за рубежом. Я думаю, неделя-две, и все будет в порядке», — добавил он.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 5 декабря 2024 года, составляет 104,2361 рубля. Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

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