Банк ДОМ.РФ – партнер ярмарки современного искусства |catalog

Банк ДОМ.РФ выступил партнером ярмарки современного искусства |catalog|, организованной при участии ведущих галерей России с целью развития арт-рынка и поддержки современных художников.

Мероприятие проходит с 5 по 8 декабря в историческом здании типографии Ивана Сытина по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 71/5. На стенде банка организована выставка работ современных мастеров, участники ярмарки могут обсудить с представителями галерей и художниками тенденции развития современного искусства в мире.

«Банк ДОМ.PФ уже не в первый раз выступает в качестве партнера в организации культурных проектов, направленных на поддержку современного искусства. Наши персональные банкиры помогают сформировать инвестиционный портфель, включающий не только финансовые активы и объекты недвижимости, но и уникальные произведения искусства. Этот рынок в последние годы активно набирает обороты, по нашим оценкам, более 20% клиентов в сегменте Private Banking рассматривают возможность инвестирования в культурные ценности», – отметил директор Private Banking Банка ДОМ.РФ Александр Икрянников.

Private Banking Банка ДОМ.РФ предлагает клиентам классические банковские, инвестиционные продукты, юридический консалтинг, структурирование сделок с недвижимостью, а также целый набор дополнительных услуг и lifestyle-привилегий. Банк обладает соответствующей экспертизой и предоставляет полный цикл по обслуживанию клиентов в вопросах подбора и реализации элитной недвижимости как в инвестиционных целях, так и для личного проживания – для таких случаев предусмотрены ипотечные программы на любую сумму и кредитование под залог капитала, размещенного на счетах.