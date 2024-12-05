Банк ДОМ.РФ сообщает о новых назначениях в корпоративном блоке

Банк ДОМ.РФ сообщает о кадровых изменениях в корпоративном блоке.

Анна Корнелюк назначена на должность вице-президента, директора нового подразделения «Транзакционный бизнес».

Анна Корнелюк обладает более чем 20-летним опытом работы в финансовой сфере. В Банке ДОМ.РФ с 2022 года она успешно возглавляла направление работы с малым и средним бизнесом, что позволило в 2022–2023 годах увеличить количество клиентов в сегменте МСП на 25% и на 40% нарастить объем кредитования. Благодаря этому Банк ДОМ.РФ вошел в топ--5 российских банков по объемам кредитования предприятий МСП. В новой должности Анне Корнелюк предстоит укрепить транзакционное направление работы банка и разработать новые стратегии для привлечения клиентов.

Александр Чобан назначен на должность вице-президента, директора подразделения «Региональный корпоративный бизнес».

Александр Чобан работает в банковской сфере с 2013 года, в 2018 году он присоединился к команде Банка ДОМ.РФ. В 2022 году возглавил подразделение «Региональный корпоративный бизнес», где под его руководством были сформированы команды проектного финансирования в восьми региональных центрах во всех федеральных округах РФ, кредитный портфель вырос в четыре раза, а ресурсный портфель – в 30 раз. За счет роста регионального портфеля банк занял второе место в проектном финансировании застройщиков по региональному присутствию. В новой должности Александр Чобан займется формированием стратегии подразделения и дальнейшим развитием проектного финансирования для региональных застройщиков.

Роман Тимохин назначен на должность вице-президента, директора подразделения «Крупнейший корпоративный бизнес».

Роман Тимохин обладает более чем 20-летним опытом работы в проектном финансировании недвижимости в крупнейших банках. К команде Банка ДОМ.РФ присоединился в 2019 году, в 2022 году возглавил подразделение «Кредитование крупнейших клиентов». За время работы реализовал сделки почти со всеми топ-25 застройщиками страны, увеличив объем портфеля банка по сделкам с крупными клиентами в четыре раза. Роман Тимохин будет заниматься развитием бизнеса с крупнейшими клиентами, включая создание новой линейки продуктов и цифровых сервисов.

Банк ДОМ.РФ – универсальный российский банк с акцентом на строительно-жилищную сферу. Предоставляет широкий спектр услуг для корпоративных клиентов и физических лиц. По результатам девяти месяцев 2024 года ипотечный портфель Банка ДОМ.РФ составил 663,9 млрд рублей. Банк финансирует строительство жилья в 78 субъектах РФ.