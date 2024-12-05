Все новости

«А там нет ни шиша». Путин призвал не делать тайну из лимитов по семейной ипотеке

Дата публикации: 05.12.2024 17:17
3 837
Время прочтения: 1 минута
«А там нет ни шиша». Путин призвал не делать тайну из лимитов по семейной ипотеке
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Президент РФ Владимир Путин призвал представителей органов власти не скрывать реальную ситуацию с лимитами по семейной ипотеке. Этому вопросу он посвятил часть своего выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Вот мы говорим о семейной ипотеке. 2%, замечательно, сохранили. Но никто не знает о том, что есть какие-то лимиты у Минфина на эту семейную ипотеку под 2%. Ну давайте прямо людям скажем. Я понимаю, что нужно бороться с инфляцией, это ясно. Ну так по-честному надо сказать: «Вот мы в силу того-то под 2%, лимит такой-то. Кто хочет, поспешите, лимит закончится в середине года или к ноябрю-декабрю», — цитирует РБК Путина.

По его мнению, такое информирование будет способствовать «нормальному диалогу с обществом». 

«Ничего здесь такого нет особенного, что скрывать-то. Это лучше, чем когда люди приходят, а потом бум, а там нет ни шиша», — сказал глава государства.

Осенью банки объявили о приостановке выдачи семейной ипотеки из-за исчерпания лимитов, выделенных на данную программу. Впоследствии Минфин выделил дополнительные средства на финансирование программы.  

Рассчитайте цену страховки для ипотеки

Выберите выгодное предложение от ведущих страховых компаний
Читать в Telegram
telegram icon

Обучение

Материалы по теме