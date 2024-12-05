«А там нет ни шиша». Путин призвал не делать тайну из лимитов по семейной ипотеке

Президент РФ Владимир Путин призвал представителей органов власти не скрывать реальную ситуацию с лимитами по семейной ипотеке. Этому вопросу он посвятил часть своего выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Вот мы говорим о семейной ипотеке. 2%, замечательно, сохранили. Но никто не знает о том, что есть какие-то лимиты у Минфина на эту семейную ипотеку под 2%. Ну давайте прямо людям скажем. Я понимаю, что нужно бороться с инфляцией, это ясно. Ну так по-честному надо сказать: «Вот мы в силу того-то под 2%, лимит такой-то. Кто хочет, поспешите, лимит закончится в середине года или к ноябрю-декабрю», — цитирует РБК Путина.

По его мнению, такое информирование будет способствовать «нормальному диалогу с обществом».

«Ничего здесь такого нет особенного, что скрывать-то. Это лучше, чем когда люди приходят, а потом бум, а там нет ни шиша», — сказал глава государства.

Осенью банки объявили о приостановке выдачи семейной ипотеки из-за исчерпания лимитов, выделенных на данную программу. Впоследствии Минфин выделил дополнительные средства на финансирование программы.