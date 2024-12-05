Рубль уверенно дорожает. ЦБ установил официальные курсы валют на 6 декабря

ЦБ установил официальные курсы валют на 6 декабря. Рубль продолжает расти к американской и европейской валютам.

Курс доллара снизился на 0,8524 рубля, составив 103,3837 рубля (104,2361 рубля на 5 декабря).

Евро подешевел на 0,4239 рубля и составил 109,7802 рубля (предыдущее значение 110,2041 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайcкой валюты происходит на данных биржи.