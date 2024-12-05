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Еще не все потеряно. Опоздавшие на авиарейс пассажиры теперь смогут использовать обратный билет

Дата публикации: 05.12.2024 18:22
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Время прочтения: 1 минута
Еще не все потеряно. Опоздавшие на авиарейс пассажиры теперь смогут использовать обратный билет
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Министерство транспорта вводит новые правила использования билетов на авиарейсы. Согласно им, теперь за пассажирами, купившими билет в оба конца и опоздавшими на рейс, сохраняется возможность совершить обратный перелет.

«Сейчас если пассажир купил билет "туда-обратно" и опоздал на рейс, то авиакомпании могут аннулировать сразу весь заказ. Со следующего года такой "опции" не будет — обратный билет будет сохранен за пассажиром», — цитирует ТАСС разъяснение Минтранса.

Новая норма начнет действовать с 1 сентября 2025 года. 

Среди предложений банков существует отдельная группа так называемых тревел-карт, которые предназначены для часто путешествующих клиентов, поясняет аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. По ним начисляется повышенный кэшбэк за оплату отелей, билетов или туров, скидки на соответствующие покупки,  предлагаются проход в бизнес-залы аэропортов. Также очень часто начисляются мили, которые затем можно потратить на билеты и сопутствующие услуги. Например, это следующие карты:

Дебетовые карты, по которым начисляются мили:

«СберКарта Тревел» от Сбербанка

Умная карта «Мир» с опцией «Газпромбанк – Travel» от Газпромбанка

Карта «#МожноВСЁ» с опцией «Travel-Бонус» от Росбанка

Карта Alfa Travel от Альфа-Банка

Карта All Airlines от Т-Банка


 

Топ 3 дебетовых карт

 

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