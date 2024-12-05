Еще не все потеряно. Опоздавшие на авиарейс пассажиры теперь смогут использовать обратный билет

Министерство транспорта вводит новые правила использования билетов на авиарейсы. Согласно им, теперь за пассажирами, купившими билет в оба конца и опоздавшими на рейс, сохраняется возможность совершить обратный перелет.

«Сейчас если пассажир купил билет "туда-обратно" и опоздал на рейс, то авиакомпании могут аннулировать сразу весь заказ. Со следующего года такой "опции" не будет — обратный билет будет сохранен за пассажиром», — цитирует ТАСС разъяснение Минтранса.

Новая норма начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

Среди предложений банков существует отдельная группа так называемых тревел-карт, которые предназначены для часто путешествующих клиентов, поясняет аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. По ним начисляется повышенный кэшбэк за оплату отелей, билетов или туров, скидки на соответствующие покупки, предлагаются проход в бизнес-залы аэропортов. Также очень часто начисляются мили, которые затем можно потратить на билеты и сопутствующие услуги. Например, это следующие карты:

Дебетовые карты, по которым начисляются мили:

«СберКарта Тревел» от Сбербанка

Умная карта «Мир» с опцией «Газпромбанк – Travel» от Газпромбанка

Карта «#МожноВСЁ» с опцией «Travel-Бонус» от Росбанка

Карта Alfa Travel от Альфа-Банка

Карта All Airlines от Т-Банка





Топ 3 дебетовых карт