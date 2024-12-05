Эксперты пересмотрели рейтинг кредитоспособности Промсвязьбанка

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Промсвязьбанка до высшего уровня «ruААA» со «стабильным» прогнозом. Ранее у банка действовал рейтинг «ruAA+» со «стабильным» прогнозом.

Промсвязьбанк – крупный системно значимый банк, являющийся опорной кредитной организацией для реализации гособоронзаказа и сопровождения крупных государственных контрактов. ПСБ законодательно закреплен в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса (ОПК), при этом он сохраняет статус универсального финансового института и продолжает оказывать полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса.

Как пояснили в агентстве, повышение рейтинга отражает усиление позиций кредитной организации в качестве опорного банка ОПК в связи с ожидаемой до 1 апреля 2025 года полной консолидацией обслуживания портфеля контрактов государственного оборонного заказа. Это, по мнению агентства, отражает особую значимость банка для единственного акционера и, как следствие, очень высокую вероятность внешней поддержки с его стороны в случае необходимости.

«Помимо этого, рейтинг кредитоспособности обусловлен сильными рыночными позициями банка, приемлемым запасом по капиталу при высокой операционной эффективности, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией, адекватным уровнем корпоративного управления», – говорится в комментарии «Эксперт РА».

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