Все новости

Эксперты пересмотрели рейтинг кредитоспособности Промсвязьбанка

Дата публикации: 05.12.2024 18:49
6 159
Время прочтения: 1 минута
Эксперты пересмотрели рейтинг кредитоспособности Промсвязьбанка
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ПСБ

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Промсвязьбанка до высшего уровня «ruААA» со «стабильным» прогнозом. Ранее у банка действовал рейтинг «ruAA+» со «стабильным» прогнозом.

Промсвязьбанк – крупный системно значимый банк, являющийся опорной кредитной организацией для реализации гособоронзаказа и сопровождения крупных государственных контрактов. ПСБ законодательно закреплен в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса (ОПК), при этом он сохраняет статус универсального финансового института и продолжает оказывать полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса.

Как пояснили в агентстве, повышение рейтинга отражает усиление позиций кредитной организации в качестве опорного банка ОПК в связи с ожидаемой до 1 апреля 2025 года полной консолидацией обслуживания портфеля контрактов государственного оборонного заказа. Это, по мнению агентства, отражает особую значимость банка для единственного акционера и, как следствие, очень высокую вероятность внешней поддержки с его стороны в случае необходимости.

«Помимо этого, рейтинг кредитоспособности обусловлен сильными рыночными позициями банка, приемлемым запасом по капиталу при высокой операционной эффективности, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией, адекватным уровнем корпоративного управления», – говорится в комментарии «Эксперт РА».

 

МПКАрт 2.0
Читать в Telegram
telegram icon

Обучение

Материалы по теме