В России повышается таможенный сбор за ввоз импортных автомобилей

В России с 1 января повышаются ставки таможенного сбора за ввоз импортных автомобилей, сообщил «Автостат». Новые ставки, согласно разъяснениям таможенных органов, включат инфляцию и затраты, необходимые для обеспечения эффективной работы таможенных служб.

В предыдущий раз ставки таможенных сборов на ввоз автомобилей в Россию повышались в 2019 году. Теперь они вырастут сразу на 20–38%, в зависимости от стоимости ввозимого автомобиля.

Например, для машины стоимостью от 450 тысяч до 1,2 млн рублей, ввозимой из Кореи, Японии, Китая, новая ставка таможенного сбора составит 4269 рублей (рост на 1169 рублей к величине 2024 года). А для автомобиля ценой в 5 млн рублей таможенный сбор составит 21 344 рубля (рост на 5844 рубля).

Самый скромный рост демонстрируют ставки для самых дорогих автомобилей. А для машин стоимостью 10 млн рублей и выше таможенный сбор не изменится и останется таким же, как и сегодня, – 30 тысяч рублей.

Новые условия распространяются на ввоз в Россию автомобилей как физическими, так и юридическими лицами.

При ввозе авто также следует помнить о необходимости в обязательном порядке оформить полис ОСАГО. О том, как сэкономить на страховке, рассказала аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

«Поскольку стоимость ОСАГО регулируется на государственном уровне, в этом виде страхования может быть несколько меньше возможностей для управления его стоимостью, чем в случае с каско. Однако и здесь можно сохранить стоимость полиса на минимальном уровне, отказавшись от оформления расширенного пакета (ДСАГО). Кроме того, если автомобилем пользуются не весь год, можно купить полис только на сезон, что также выйдет дешевле. В части каско возможностей управлять его стоимостью больше – можно выбрать только базовые риски или купить мини-каско, оформить полис с франшизой. В целом же выбрать полис с более выгодной стоимостью поможет сравнение предложений нескольких страховщиков, в том числе, например, с помощью маркетплейсов», – отметила Эряния Бочкина.