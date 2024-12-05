В ВТБ рассказали, когда завершат перевод розничных клиентов РНКБ

Всех розничных клиентов РНКБ – более 2 млн человек – планируется перевести в ВТБ до конца 2025 года. Об этом сообщил заместитель главы ВТБ Георгий Горшков.

По его словам, интеграция розничных клиентов банка РНКБ в ВТБ будет происходить в несколько этапов. В мае 2025 года начнется автоматический перевод эскроу-счетов клиентов РНКБ, которые станут им доступны в онлайн-банке ВТБ. Во втором полугодии 2025 года запланирована поэтапная интеграция всех действующих продуктов и счетов клиентов РНКБ в инфраструктуру ВТБ. В ноябре 2025 года планируется завершить перевод всей клиентской базы.

«Команды ВТБ и РНКБ начали подготовку к активной фазе интеграции, чтобы в будущем году смена банка для клиентов прошла максимально комфортно и незаметно. Благодаря объединению банков жители полуострова уже получили прямой доступ к продуктам и сервисам ВТБ, включая «Семейный банк» и нашу новую программу лояльности», — отметил Георгий Горшков.

Осенью 2024 года в офисах РНКБ в Республике Крым и Севастополе клиенты получили доступ ко всем финансовым продуктам ВТБ. На сегодняшний день желающие могут открывать вклады и накопительные счета, дебетовые и кредитные карты, потребительские кредиты, автокредиты и ипотеку в ВТБ, пенсионные карты и продукты «Семейного банка», а также подключиться к программе лояльности от ВТБ. Клиенты РНКБ также активно пользуются объединенной банкоматной сетью трех банков – ВТБ, «Открытие» и РНКБ, насчитывающей 16,2 тысячи устройств.

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