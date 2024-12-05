Определен самый опасный регион для начинающих водителей

Санкт-Петербург и Ленинградская область являются самыми опасными регионами для начинающих водителей. Именно здесь новички за рулем чаще всего попадают в ДТП, согласно данным страховой компании «Согласие».

Согласно статистике, в первый год вождения частота аварий новичков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 15%. Специалисты связывают данный показатель с транспортной инфраструктурой – большое количество узких улиц и дорог с невысокой пропускной способностью. Также свое влияние оказывают погодные условия – расположение в зоне с повышенной влажностью обусловлено частыми дождями, что приводит к ухудшению видимости и сцепления с дорогой.

Реже начинающие водители попадают в ДТП в регионах – частота аварий на уровне 9%. Данный показатель преимущественно относится к городам-миллионникам, где интенсивность движения намного выше, чем в остальных административных центрах.

В Москве и области частота ДТП с участием новичков составляет 7%. Эксперты компании связывают это с несколькими факторами: большое количество регулируемых перекрестков, широкие и освещенные полосы, а также один из самых высоких показателей по числу камер видеофиксации (3270 единиц), которые дисциплинируют даже опытных водителей.

Примечательно, что уже при трехлетнем стаже управления транспортными средствами показатель частоты ДТП выравнивается во всех регионах и составляет 5–7%.

«Ни для кого не секрет, что частота ДТП падает с ростом стажа, так как опытные водители лучше справляются с дорожными ситуациями, а максимальные риски – у новичков. Если смотреть в среднем по всем регионам, то с каждым годом вождения частота аварий с участием страхователей снижается на 2% вплоть до трехлетнего стажа. Процент аварий владельцев авто с опытом вождения от четырех до шести лет практически не меняется – вероятней всего, они уже чувствуют себя уверенно на дорогах, но нередко переоценивают свой опыт. Минимальная частота аварийности, всего 3%, у водителей со стажем управления ТС от 22 лет», – рассказала руководитель направления отдела аналитики ОСАГО «Согласия» Анастасия Арбузова.