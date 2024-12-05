Россияне рассказали, сколько денег собираются потратить на новогодний стол

Средний бюджет праздничного ужина россиян на Новый 2025 год составит 12 тысяч рублей. Такте результаты получены в результате опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие 3 тысячи экономически активных граждан из всех округов страны.

Согласно опросу, 30% россиян планируют застолье на два — четыре человека, 15% — на пять — десять человек, еще 3% намерены собраться большой компанией (11 и более человек). 8% собираются праздновать в одиночестве. 27% опрошенных не будут накрывать праздничный стол, а почти каждый пятый (18%) еще не определился по этому поводу.

Что касается затрат на продукты и напитки для праздничного ужина, то в целом по России средняя сумма составляет 12 тысяч рублей. Если застолье только для себя, то средняя сумма затрат составляет 7,5 тысячи рублей, на компанию из двух — четырех человек — 10,2 тысячи рублей. Если планируется пригласить пять — десять гостей, то средний чек увеличивается до 17 тысяч рублей, а для компании из 11 и более человек — до 28,5 тысячи рублей.

У москвичей средний чек выше — 14,6 тысячи рублей. На новогоднее застолье в Санкт-Петербурге готовы выделить в среднем 10,8 тысячи рублей. В регионах планируют потратить около 11,6 тысячи рублей.

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