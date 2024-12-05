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Россияне рассказали, сколько денег собираются потратить на новогодний стол

Дата публикации: 05.12.2024 20:53
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Время прочтения: 2 минуты
Россияне рассказали, сколько денег собираются потратить на новогодний стол
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Средний бюджет праздничного ужина россиян на Новый 2025 год составит 12 тысяч рублей. Такте результаты получены в результате опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие 3 тысячи экономически активных граждан из всех округов страны.

Согласно опросу, 30% россиян планируют застолье на два — четыре человека, 15% — на пять — десять человек, еще 3% намерены собраться большой компанией (11 и более человек). 8% собираются праздновать в одиночестве. 27% опрошенных не будут накрывать праздничный стол, а почти каждый пятый (18%) еще не определился по этому поводу.

Что касается затрат на продукты и напитки для праздничного ужина, то в целом по России средняя сумма составляет 12 тысяч рублей. Если застолье только для себя, то средняя сумма затрат составляет 7,5 тысячи рублей, на компанию из двух — четырех человек — 10,2 тысячи рублей. Если планируется пригласить пять — десять гостей, то средний чек увеличивается до 17 тысяч рублей, а для компании из 11 и более человек — до 28,5 тысячи рублей.

У москвичей средний чек выше — 14,6 тысячи рублей. На новогоднее застолье в Санкт-Петербурге готовы выделить в среднем 10,8 тысячи рублей. В регионах планируют потратить около 11,6 тысячи рублей.

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