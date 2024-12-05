Клиенты Сбера могут оплачивать покупки со счетов других банков с помощью NFC

Клиенты Сбербанка получили возможность оплачивать покупки в SberPay NFC со счетов других банков в одно касание. Сервис доступен держателям дебетовой карты «Мир».

В момент оплаты сумма покупки автоматически переведется со счета стороннего банка на счет в Сбере через СБП. Чтобы подключить к SberPay счет другого банка, нужно зайти в «СберБанк Онлайн», выбрать раздел «SberPay — оплата телефоном», указать банк, в котором открыт счет, и дать согласие на переводы в Сбер без подтверждения.

Владельцы iPhone могут воспользоваться сервисом «Оплата с нескольких счетов» и подключить к своей карте или стикеру запасной счет в другом банке. Тогда в момент оплаты сумма покупки автоматически переведется со счета стороннего банка на счет в Сбере через Систему быстрых платежей. За покупки будут начисляться бонусы «Спасибо».

«В ноябре 2022 года мы перезапустили возможность оплаты по SberPay NFC, и сегодня сервисом пользуются уже 12 млн человек. Мы продолжаем развивать собственный сервис бесконтактной оплаты. Ранее мы добавили востребованную функцию сохранения бонусных и скидочных карт, а теперь у наших клиентов появилась возможность совершать покупки со счетов других банков. Новая опция позволяет клиенту в одно касание выбрать банк, оплатить покупку смартфоном и при этом получить кэшбэк бонусами "Спасибо"», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Дебетовая карта — самый популярный способ безналичной оплаты у россиян. Вместе с тем с каждым годом потребители все чаще отдают предпочтение более современным технологиям: СБП, платежным сервисам, стикерам. Со временем они могут занять главенствующие позиции среди средств безналичной оплаты, однако пока первенство удерживают банковские карты, считает аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. Представляем рейтинг самых технологичных дебетовых карт по версии Банки.ру.

Первая пятерка самых технологичных карт России выглядит следующим образом (согласно рейтингу Банки.ру):

Карта Black от Т-Банка

«СберКарта» от Сбербанка

«Умная карта Мир» от Газпромбанка

Карта «Скидка везде» от МТС Банка

Дебетовая «Альфа-Карта» от Альфа-Банка

Топ 3 дебетовых карт



