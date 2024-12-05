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Названы самые распространенные схемы инвестиционного мошенничества

Дата публикации: 05.12.2024 21:38
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Время прочтения: 2 минуты
Названы самые распространенные схемы инвестиционного мошенничества
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

Число случаев инвестиционного мошенничества за последний год выросло на треть. По данным ВТБ, чаще всего злоумышленники создают инвестиционные платформы, которые копируют реальные финансовые организации. 

Эксперты ВТБ рассказали о трех наиболее распространенных схемах инвестиционного мошенничества. 

● Фейковые инвестиционные платформы. Злоумышленники запускают сайты и приложения, копирующие известные финансовые организации, обещая нереалистично высокую доходность. Под видом персональных консультантов они связываются с потенциальными клиентами и просят открыть «инвестиционный счет». Нередко злоумышленники отправляют фотографии, на которых отображается псевдодоходность, доступная для снятия. Такие уловки усиливают доверие пострадавших, вынуждая их совершать новые транзакции и «вкладывать» еще больше денег. 

● «Восстановление» потерянных активов. Эта схема нацелена на тех, кто ранее уже стал жертвой мошенников. Злоумышленники представляются сотрудниками государственных органов или юридических фирм и обещают помочь вернуть утраченные средства за предоплату. В итоге жертва теряет еще больше денег.

●    Установка программ удаленного доступа для консультации. Под предлогом установки «аналитического софта» или помощи в инвестициях мошенники предлагают установить программы для удаленного доступа. После этого они получают доступ к личным счетам жертвы и могут похитить средства или оформить кредит на ее имя.

«На фоне роста доходности по сбережениям злоумышленники используют доверие людей к инвестиционным инструментам. Все чаще они применяют сложные схемы, в том числе связанные с покупкой криптовалюты. Создают фейковые платформы и приложения, демонстрируют графики с мнимой прибылью и даже позволяют жертвам временно вывести небольшие средства, чтобы убедить их в "безопасности" вложений. Такие схемы могут длиться месяцами, нанося жертве значительный финансовый ущерб. Важно помнить, что гарантия подобного "сверхдохода" — главный признак мошенничества. Прежде чем вкладывать деньги, проверяйте лицензии компании и не действуйте по указаниям незнакомцев, будь то перевод средств или установка неизвестных приложений», — рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов. 

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