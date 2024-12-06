Удержится ли курс доллара на уровне 100 рублей, что мешает россиянам вступить в ПДС. Обзор Банки.ру

📰 Активные продажи экспортной выручки и заявления финансовых властей по поддержке национальной валюты вернули ситуацию на валютном рынке к состоянию двухнедельной давности, обращает внимание «Коммерсант». Курс доллара на внебиржевом рынке опускался до уровня 100 рублей, хотя неделю назад поднимался выше 114 рублей. Аналитики не исключают снижения курса ниже уровня круглой отметки, однако до конца года ожидают колебаний в широком диапазоне 99–106 рублей из-за сохраняющихся геополитических рисков.

📰 Россияне назвали барьеры для участия в программе долгосрочных сбережений (ПДС), пишет РБК. Главным препятствием к вступлению в программу большинство назвали отсутствие на это свободных денег. Такой ответ дали 66% опрошенных. Помимо этого, 65% выражают опасения относительно изменений правил игры со стороны государства, а 64% респондентов видят риск обесценивания накоплений из-за инфляции. Среди других барьеров опрошенные указывали риск банкротства финансовой организации (52%), невозможность быстро забрать деньги в случае необходимости (42%), сложности понимания условий.

📰 Объем кредитов населению на начало ноября достиг рекордных 38 трлн рублей, отмечают «Известия». Это порядка четверти объема ВВП страны. Однако темпы выдачи ссуд резко сократились в последние месяцы на фоне повышения ключевой ставки три раза подряд. С начала года показатель увеличился на 4 трлн, но, как следует из данных ЦБ, в октябре объем займов россиян вырос всего на 170 млрд. Однако даже такого замедления недостаточно для охлаждения инфляции, считают эксперты. Они ожидают повышения ключевой в декабре.

📰 Президент РФ Владимир Путин обсудил, на что власти направят 53 трлн рублей, рассказывают «Ведомости». Три новых нацпроекта направлены на достижение цели национального развития — сбережение народа: «Семья» (на него будет выделено 17 трлн рублей до 2030 года), «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети». Нацпроекты «Инфраструктура для жизни» и «Экологическое благополучие» нацелены на создание комфортной и безопасной среды. Четыре нацпроекта связаны с развитием экономики: «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство», «Эффективная транспортная система», «Международная кооперация и экспорт». Еще два нацпроекта — «Кадры» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

📰 Головной банк российского ОПК — Промсвязьбанк — готовится к переезду из Москвы в Ярославль, сообщает «Коммерсант». Это происходит в рамках поручения президента РФ по поддержке регионов. Затраты оцениваются в десятки миллиардов рублей, но российский бюджет готов помочь в переезде. При этом значительно вырастут налоговые поступления в регионе, а также можно рассчитывать на появление новых рабочих мест. Однако сам банк может столкнуться с потерей части кадров.

📰 «Тормозной путь» до цели по инфляции в России на уровне 4% займет весь 2025 год и захватит 2026-й, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, о чем рассказывают «Известия». Глава регулятора также добавила, что денежно-кредитная политика страны направлена на то, чтобы спрос и предложение сошлись в нужной точке, где будет и ценовая стабильность, и обеспечение устойчивых темпом экономического роста. В этих условиях с помощью ставки удалось предотвратить схождение в инфляционную спираль.