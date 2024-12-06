Россиян предупредили, когда лучше отказаться от оплаты по QR

Все больше торговых точек начали предлагать клиентам оплачивать покупки по QR-коду — этот способ оплаты выгоден магазинам за счет снижения банковских комиссий, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой «финансы и кредит» экономического факультета РУДН Дарья Динец.

«Оплата по QR-коду более выгодна продавцам, поскольку комиссия за эквайринг при таком способе оплаты и передачи финансовой информации ниже, чем при использовании платежной системы "Мир". Для покупателя разницы в способе оплаты нет, разве что продавцы закладывают небольшой процент в цену товаров в ожидании того, что некоторым покупателям неудобно оплатить QR-кодом», — сказала эксперт.

При оплате по QR большинство банков не начисляют кэшбэк за покупки, напомнила она. По мнению Динец, оплачивать товары таким способом стоит, если магазин предлагает скидку, которая превышает процент упущенного кэшбэка. Также QR может выручить, если покупатель забыл дома карту, а платеж через телефон у него не настроен.

Магазины обязаны принимать оплату любым законным способом, напомнила эксперт, поэтому если клиент не хочет платить по QR-коду, он может отказаться и без объяснения причин выбрать любой другой доступный способ оплаты.

Ранее Банк России предложил обязать банки использовать единый QR-код от НСПК. Идея унифицированного QR возникла из-за сложившегося разнообразия QR-кодов от банков и платежных систем, поясняет эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина. На кассе клиенту предлагается оплатить покупку с помощью сразу нескольких кодов, в результате он может не до конца понимать, каким именно сервисом он расплачивается, откуда спишутся деньги, начислится ли ему кэшбэк и т. д. Унифицированный QR-код работает по следующему принципу: покупатель сканирует код и попадает на единую платежную страницу, на которой перечислены доступные для этой торговой точки платежные инструменты. Это могут быть платежные сервисы банков, СБП, сервисы рассрочки, цифровой рубль. При выборе одного из них открывается соответствующее приложение. Также универсальный QR-код можно считать непосредственно в приложении банка.

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