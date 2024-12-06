Стало известно, ждать ли новогодних скидок на автомобили

Новогодних скидок у автомобильных дилеров в этом сезоне не будет, рассказали «Коммерсанту» в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Основной причиной в РОАД называют рост цен на новые машины из-за осложнения экономической ситуации.

Скидок в их традиционном понимании нет на рынке уже несколько лет, рассказали в «Рольфе». Из-за резкого роста курса доллара и повышения утильсбора цены на автомобили могут вырасти на 1–5% до конца текущего года — некоторые импортеры уже присылают письма о повышении цен.

«Главная "скидка" в этом году — это неповышение цен. Все макроэкономические предпосылки говорят о том, что цены должны повышаться. В текущих реалиях сохранение цены — это лучшая "акция"», — отметил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

В «Авилоне» обратили внимание, что российский авторынок дисконтный уже несколько месяцев — «скидку от скидки уже не сделаешь». При этом точечные выгодные предложения могут появиться за счет необходимости разгрузить склады. Традиционно скидки делаются на менее популярные модели, ходовые же — вряд ли станут дешевле, считает исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.

В ноябре, по данным «Автостата», рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал худшие результаты с февраля, сократившись почти на 30% к октябрю, до 121,88 тысячи штук. Сокращение продаж эксперты связывают с высокой ключевой ставкой и реализованным в предыдущие месяцы спросом. При этом в декабре дилеры ждут повышения покупательской активности в преддверии очередной индексации утильсбора — в январе он вырастет еще на 20%.

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