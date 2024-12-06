МТС Банк повысил ставку по накопительному счету «МТС Счет» в рублях. Для клиентов, впервые открывших «МТС Счет», с 6 декабря действует приветственная ставка 23% годовых в течение первых двух месяцев.

Проценты по счету начисляются ежемесячно на ежедневный остаток. Снятие и пополнение — без ограничений и потери процентов.

Максимальная ставка доступна в первые два календарных месяца для всех клиентов, которые ранее не открывали «МТС Счет» и не имеют действующих накопительных счетов, а также у которых не было вкладов в МТС Банке в течение последних 90 дней.

Для розничных клиентов максимальная ставка после окончания приветственного периода составляет 14,5% годовых при условии покупок на сумму от 10 тысяч рублей ежемесячно по всем дебетовым картам МТС Банка.

Для зарплатных клиентов МТС Банка с третьего месяца на «МТС Счет» действует ставка 15% годовых без дополнительных условий.

Для владельцев пакетов услуг «Премиум» и Private после окончания приветственного периода ставка составит 15% годовых при сумме покупок по дебетовым картам от 50 тысяч рублей в месяц.

Ставки действуют на сумму до 2 млн рублей включительно для розничных и зарплатных клиентов, до 5 млн рублей — для «Премиум» и до 10 млн рублей — для Private.

На сумму остатков свыше действующих лимитов, а также при меньших оборотах по дебетовым картам предусмотрена базовая ставка 5% годовых.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

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