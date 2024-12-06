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МТС Банк повысил ставку по накопительному счету

Дата публикации: 06.12.2024 11:11
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Время прочтения: 2 минуты
МТС Банк повысил ставку по накопительному счету
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
МТС Банк

МТС Банк повысил ставку по накопительному счету «МТС Счет» в рублях. Для клиентов, впервые открывших «МТС Счет», с 6 декабря действует приветственная ставка 23% годовых в течение первых двух месяцев.

Проценты по счету начисляются ежемесячно на ежедневный остаток. Снятие и пополнение — без ограничений и потери процентов.

Максимальная ставка доступна в первые два календарных месяца для всех клиентов, которые ранее не открывали «МТС Счет» и не имеют действующих накопительных счетов, а также у которых не было вкладов в МТС Банке в течение последних 90 дней.

Для розничных клиентов максимальная ставка после окончания приветственного периода составляет 14,5% годовых при условии покупок на сумму от 10 тысяч рублей ежемесячно по всем дебетовым картам МТС Банка.

Для зарплатных клиентов МТС Банка с третьего месяца на «МТС Счет» действует ставка 15% годовых без дополнительных условий.

Для владельцев пакетов услуг «Премиум» и Private после окончания приветственного периода ставка составит 15% годовых при сумме покупок по дебетовым картам от 50 тысяч рублей в месяц. 

Ставки действуют на сумму до 2 млн рублей включительно для розничных и зарплатных клиентов, до 5 млн рублей — для «Премиум» и до 10 млн рублей — для Private.

На сумму остатков свыше действующих лимитов, а также при меньших оборотах по дебетовым картам предусмотрена базовая ставка 5% годовых.

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