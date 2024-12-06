В ЦБ ответили, будет ли ключевая ставка снижаться в 2025 году

Уверенности в том, что в 2025 году ключевая ставка будет снижаться, быть не должно, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

«Можно ли быть уверенным в том, что ставка в следующем году обязательно будет снижаться? Ответ однозначный — нет. Такой уверенности быть не должно», — сказал Тремасов во время выступления на XXII Российском облигационном конгрессе (цитата по РИА Новости).

Для того чтобы спрогнозировать ключевую ставку на 2025 год, Тремасов рекомендовал следить за отклонением экономики от базового прогноза.

«Среднегодовое значение ключевой ставки в 2025 году — 17–20%. Нынешняя ставка — 21%, и в декабре она может быть и выше», — добавил он.

Пока ключевая ставка находится на высоком уровне, есть возможность открыть вклад на привлекательных условиях.

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Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

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