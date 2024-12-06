Греф озвучил, когда ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки

Банк России перейдет к снижению ключевой ставки не раньше второй половины 2025 года. Такой прогноз озвучил председатель правления Сбербанка Герман Греф на «Дне инвестора», трансляция мероприятия велась на сайте кредитной организации. По мнению Грефа, в 2025 году ЦБ будет придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, и это станет колоссальным вызовом для бизнеса и банковского сектора.

«На 2025 год наш прогноз: рост ВВП на уровне 1,3%, инфляция перейдет к снижению, но сохранится на уровне 6–7%, начало цикла снижения ключевой ставки мы ожидаем не ранее второй половины 2025 года», — сказал глава Сбера.

По его словам, ожидания замедления инфляции в течение этого года не оправдались — «ряд обстоятельств развернули тренд в обратную сторону».

20 декабря состоится очередное заседание ЦБ по ключевой ставке. Базовый прогноз аналитиков Банки.ру предполагает повышение ключевой ставки на декабрьском заседании до 22–23% годовых. Как отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова, ряд экспертов не исключают и более радикального повышения ставки — вплоть до 24–25% годовых, чему может способствовать усиление проинфляционных факторов в экономике и повышенные инфляционные ожидания населения.

Пока ключевая ставка остается высокой, есть возможность открыть депозит на привлекательных условиях.

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