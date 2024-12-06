Банк Уралсиб запустил акцию для малого бизнеса «Ключ с выгодой»

Банк Уралсиб запустил акцию «Ключ с выгодой» для клиентов малого бизнеса. В рамках акции юрлица и индивидуальные предприниматели могут получить кредит на выгодных условиях по плавающей ставке — «ключевая ставка ЦБ РФ + 3,3 процентного пункта».

Принять участие в акции могут новые клиенты малого бизнеса, а также действующие клиенты банка, которые не использовали кредитные продукты в банке в течение последних шести месяцев. Ключевым условием для кредитования по выгодной ставке в рамках акции является перевод не менее 70% совокупных кредитовых оборотов клиента в Банк Уралсиб в течение трех месяцев после выдачи кредита.

Кредитование предоставляется в виде возобновляемой или невозобновляемой кредитной линии на оборотные или инвестиционные цели. Срок кредитования по льготной ставке — от двух до трех лет, сумма — от 20 млн рублей.

Акция проводится до 31 декабря 2024 года. Подробные условия участия в акции можно узнать у своего клиентского менеджера или по телефону: 8-800-700-77-16.

Дисклеймер: Акция «Ключ с выгодой», срок - до 31.12.24, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - новых и действующих клиентов без действующего кредита в Банке в течение 6 месяцев до Акции. Предложение доступно по продуктам «Бизнес-Оборот», «Бизнес-Инвест». Лимит Акции ограничен. Подробнее по телефону 8-800-700-77-16. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30 от 10.09.2015.