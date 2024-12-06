В ВТБ рассказали, что будет с автокредитами в 2025 году

В следующем году физлица получат порядка 1,5 млн автокредитов, что будет на 10% ниже итогов 2024 года, прогнозируют в ВТБ. При этом средний «чек» будет расти вслед за стоимостью машин, поэтому объемы выдач будут сопоставимы с 2024 годом и сохранятся на уровне 2,1–2,3 трлн рублей.

Рынок автокредитов стал резко «охлаждаться» во втором полугодии 2024-го на фоне высоких рыночных ставок, ужесточившейся политики ЦБ и повышения утильсбора, указывают в банке. По предварительным оценкам ВТБ, в ноябре физлица получат на покупку машин порядка 112 млрд рублей — на 32% меньше, чем в предыдущем месяце. Квартал к кварталу ожидается снижение выдач на треть.

В 2025 году на динамику рынка будут оказывать влияние высокие рыночные ставки и макропруденциальные надбавки, а также планируемое введение макропруденциальных лимитов по аналогии с кредитами наличными. Сдерживать спрос также будут индексация утильсбора и введение обязательного документального подтверждения доходов при сумме займа более 1 млн рублей, отмечают в ВТБ.

Снижения ставок по кредитам и удешевления машин ждать не приходится, но в декабре — январе еще можно провести выгодную сделку, считает начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

«В конце года к господдержке и субсидированным программам добавятся скидки дилеров, которые будут стремиться "закрыть" год, а в начале следующего — на руку покупателям будет играть эффект "прошлогоднего" автомобиля», — поясняет он.

Дальнейшая динамика сегмента автокредитования будет зависеть от того, сможет ли население получить одобрение от банка и будут ли люди готовы заключать сделки по высоким ставкам, считает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Проще всего потенциальным автолюбителям будет получить кредит на марки машин, с автопроизводителями которых сотрудничают банки. Сложнее — на подержанные машины, приобретаемые у физического лица, особенно если они довольно старые, отмечает эксперт.

Предложения банков по кредитам на покупку автомобиля*: