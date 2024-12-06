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Греф назвал равновесный курс и призвал продавать доллары

Дата публикации: 06.12.2024 15:07 Обновлено: 10.12.2024 10:48
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Время прочтения: 1 минута
Греф назвал равновесный курс и призвал продавать доллары
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Сбербанк

На сегодняшний день равновесный курс доллара составляет 100–105 рублей, считает глава Сбербанка Герман Греф. При этом, по его словам, держать сейчас сбережения в долларах нет смысла.

В 2022 году, как напомнил Греф, многие покупали доллары, однако накопленная за три года инфляция в США составляет около 20%.

Курсы обмена валют

«Понятно, что есть некоторое ослабление рубля, которое нужно посчитать. Но сегодня мы не ожидаем никаких сюрпризов с этим. Он будет колебаться в зависимости от ситуации, но мы не видим пока пространства для ослабления», — сказал глава Сбербанка в рамках Дня инвестора (цитата по ТАСС).

По оценкам Сбера, равновесный курс сегодня составляет 100–105 рублей. 

«Доходность в рублях на депозитах гарантированная, нет смысла держать какие-то деньги [в валюте]», — добавил Греф.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 6 декабря 2024 года, составляет 103,3837 рубля. Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

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