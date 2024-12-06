Греф назвал равновесный курс и призвал продавать доллары

На сегодняшний день равновесный курс доллара составляет 100–105 рублей, считает глава Сбербанка Герман Греф. При этом, по его словам, держать сейчас сбережения в долларах нет смысла.

В 2022 году, как напомнил Греф, многие покупали доллары, однако накопленная за три года инфляция в США составляет около 20%.

«Понятно, что есть некоторое ослабление рубля, которое нужно посчитать. Но сегодня мы не ожидаем никаких сюрпризов с этим. Он будет колебаться в зависимости от ситуации, но мы не видим пока пространства для ослабления», — сказал глава Сбербанка в рамках Дня инвестора (цитата по ТАСС).

По оценкам Сбера, равновесный курс сегодня составляет 100–105 рублей.

«Доходность в рублях на депозитах гарантированная, нет смысла держать какие-то деньги [в валюте]», — добавил Греф.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 6 декабря 2024 года, составляет 103,3837 рубля. Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.