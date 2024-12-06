Банк ДОМ.РФ повысил ставку по вкладу «Мой Дом» до 24%

Банк ДОМ.РФ повысил доходность по вкладу-конструктору «Мой Дом» до 24%. Максимальная ставка доступна при открытии депозита на 1 год.

С учетом повышения доходность при размещении от 1 млн рублей без опций пополнения и снятия при условии выплаты процентов в конце срока составляет:

3 месяца — 22,7%;

6 месяцев — 23,6%;

9 месяцев — 23,6%;

1 год — 24%.

При выборе сроков 1,5, 2 и 3 года — 19%. Максимальные ставки доступны как новым, так и действующим клиентам без дополнительных условий и требований по оплате картами или максимальной сумме, а их размер фиксируется на весь срок депозитного договора.

Средства на всех вкладах и накопительных счетах застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов. В мобильном банке предусмотрен широкий функционал управления вкладами, включающий открытие депозитов, пополнение, а также снятие средств.

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных депозитов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.



