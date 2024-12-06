После 40 жизнь только начинается: в России «взрослеют» ипотечные заемщики

В структуре ипотечных заемщиков стало больше россиян старше 40 лет, в октябре их доля выросла до 38,2%, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Сильнее всего за месяц выросла доля ипотечных заемщиков в возрасте от 50 до 60 лет. В октябре она составила 9,9%, увеличившись на 1,1 процентного пункта. Доля заемщиков 40–50 лет выросла на 0,7 п. п. — до 24,9%. На те же 0,7 п. п. увеличилась и доля граждан старше 60 лет, достигнув 3,4%.

Одновременно среди ипотечных заемщиков сократилась доля молодежи: ипотечники младше 30 лет потеряли 0,4 п. п., их доля в структуре выдач составила 20,2%. Россиян от 30 до 40 лет среди заемщиков стало меньше на 2,1 п. п., но они по-прежнему остаются самой массовой категорией с показателем 41,6%.

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В НБКИ связывают «взросление» ипотечников со снижением у банков аппетита к риску. Это происходит в том числе на фоне введенных регулятором макропруденциальных ограничений в части долговой нагрузки. Молодые люди, в отличие от более возрастных граждан, считаются более рискованными заемщиками с нестабильными доходами, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В ближайшие полгода регуляторные ограничения по-прежнему будут влиять на требования банков к потенциальным заемщикам, говорит руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Основной вес будет иметь уровень дохода заемщика, и по высоким ставкам большинству людей получить ипотеку будет практически невозможно. Кроме того, ЦБ готовит очередные ограничения: ипотечный стандарт и макропруденциальные лимиты. Поэтому выдачи по рыночным программам банки будут проводить в так называемом «ручном режиме», исходя из запроса конкретного клиента. В основном же кредиторы сосредоточатся на работе с категориями заемщиков, подходящими под одну из адресных госпрограмм, ожидает эксперт.

Предложения банков по ипотеке на вторичное жилье

В 2024 году в ипотечных сервисах Банки.ру большинство заемщиков (72%) отдавали предпочтение вторичному жилью, несмотря на высокие ставки. По мнению руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Инны Солдатенковой, интерес к вторичке объясняется ее более низкой стоимостью и большей маневренностью по сравнению с первичкой. Вот несколько предложений банков по ипотеке на готовое жилье.