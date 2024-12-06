Дайджест событий за ноябрь: страхование

1. Месяц отметился несколькими новостями в регулировании:

в первом чтении принят законопроект об увеличении предельного срока ремонта автомобиля по ОСАГО с 30 до 45 дней. Причиной разработки законопроекта стало то, что из-за проблем с поставками запчастей сервисы не успевают ремонтировать машины, а при нарушении установленного срока вынуждены платить неустойку клиентам;

в первом чтении принят законопроект, вводящий штраф за повторную езду без ОСАГО в размере 3–5 тысяч рублей. Сейчас наказание за управление транспортным средством без полиса ОСАГО составляет 800 рублей, оно не менялось с 2002 года, а штрафа именно за повторную езду не существует. По концепции законопроекта, такая мера должна побудить водителей оформлять ОСАГО;

в первом чтении принят законопроект, который предоставляет водителям возможность составлять электронное извещение о ДТП не только через «Госуслуги», но и через официальный сайт или мобильное приложение страховщика либо с использованием информационных систем профессионального объединения страховщиков ;

подписан закон о создании единой системы ОСАГО союзного государства и расширении действия полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Для того чтобы закон заработал, потребуется разработка ряда нормативных актов. Срок его вступления в силу — 1 января 2025 года. Закон дает возможность по желанию страхователя при заключении полиса ОСАГО расширить его действие на всю территорию союзного государства;

правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым в водится запрет на автоматическое получение согласия на покупку дополнительных товаров и оказание дополнительных услуг. Это значит, что не допускается проставление продавцом автоматических отметок («галочек») о согласии потребителя на их приобретение или выражение продавцом за потребителя такого согласия. В частности, это касается, например, случаев, когда при покупке билетов на поезд или самолет по умолчанию стоит «галочка» в поле приобретения страховки;

в правительство РФ направлен проект поправок к закону об ОСАГО, в соответствии с которым выплаты при ущербе жизни и здоровью будут увеличены с 500 тысяч до 650 тысяч рублей, а в случае ущерба автомобилю — с 400 тысяч до 520 тысяч рублей. Свое предложение разработчики объясняют тем, что эти суммы не повышались десять лет, при этом запчасти и ремонт за это время серьезно подорожали.

2. Ozon начал оформлять страховые продукты через пункты выдачи заказов (ПВЗ), сейчас доступны страхование ребенка и квартиры. Оформить полис можно через сотрудника ПВЗ или через QR-код на объявлении «Ozon Страхования» в ПВЗ. Сам полис оформляется на сайте «Ozon Страхования», после оплаты он приходит напрямую от страховой.

Кроме того, появились сообщения, что «Авито» также планирует запустить страховое направление по принципу продажи специально подобранных продуктов страховщиков.

3. Банк России продлил до 31 декабря 2025 года меры поддержки страхового рынка, введенные «в условиях санкций и фактически складывающейся экономической и геополитической обстановки». Речь идет о праве страховых организаций не раскрывать в том числе следующую информацию:

сведения о руководителях, структуре и составе акционеров страховщика, его реорганизации;

при раскрытии бухгалтерской (финансовой) отчетности — чувствительную к санкционным рискам информацию, предусмотренную решением совета директоров ЦБ РФ, а также актуарное заключение и отчет о результатах проверки актуарного заключения в части информации, чувствительной к санкционному риску;

информацию о передаче страхового портфеля в случаях, определенных решением совета директоров ЦБ РФ;

сведения из реестра страховых агентов и брокеров.