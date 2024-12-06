Новый рекорд. Максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков продолжает уверенно расти

Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в третью декаду ноября продолжила уверенно расти и установила очередной исторический рекорд. Как следует из данных мониторинга Банка России, ставка взлетела до уровня 21,98%.

До этого во вторую декаду ноября ставка составила 21,56%, а в первую декаду ноября — 20,91%. Рост ставок по депозитам в банках активизировался после очередного повышения Банком России ключевой ставки до 21% на заседании совета директоров 25 октября.

При этом средние максимальные процентные ставки по вкладам в зависимости от срока размещения в третьей декаде ноября составили: на срок до 90 дней — 19,63%, от 91 дня до 180 дней — 21,13%, от 181 дня до одного года — 21,56%, на срок свыше одного года — 20,14%.

Ранее максимальная ставка достигала предыдущего пикового за всю историю наблюдений уровня 20,51% в первой декаде марта 2022 года после февральского резкого повышения Центробанком ключевой ставки с 9,5% до рекордных 20% годовых. Затем она последовательно снижалась, а с сентября 2023-го снова перешла к росту.

Средняя максимальная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. Более подробно принцип расчета разъясняется в тематических сообщениях Центробанка. В топ-десятку банков по вкладам сейчас входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Росбанк, Московский кредитный банк, Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк. В списке периодически бывают изменения.

Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. На последнем заседании 28 октября регулятор повысил ключевую ставку до 21%.

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных депозитов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.