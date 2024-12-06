Google Play удалил приложение Газпромбанка. Об этом сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В банке отметили, что пользователи Android теперь могут скачать приложение из альтернативных источников, в частности, магазина RuStore и на сайте Газпромбанка. Кроме того, для пользователей устройств Huawei приложение также доступно в магазине AppGallery.

«Обратите внимание, что при установке приложений из сторонних источников важно убедиться в их безопасности. Загружайте приложение только с официального сайта банка или из проверенных магазинов, таких как RuStore», — рекомендовали в банке.

Ранее установленные приложения ГПБ продолжают работать в обычном режиме.

МПКАрт 2.0