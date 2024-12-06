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Объяснили, что делать, если умерший родственник оставил кредит

Дата публикации: 06.12.2024 17:12
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Время прочтения: 2 минуты
Объяснили, что делать, если умерший родственник оставил кредит
Источник
Banki.ru

На примере рассказываем, как действовать, если у умершего родственника был кредит.

В Диалоге пользователь поделился историей о том, как стал наследником кредита. При этом никаких документов не сохранилось, и непонятно, как их найти. 

Эта ситуация, к сожалению, не редкость. Разберем возможные варианты решения проблемы.

Уточнение деталей через банк и нотариуса

Если наследник уже вступил в права, важно определить, какие обязательства остались. В случае отсутствия документов стоит действовать так:

  • Обратитесь в банк, где предположительно был оформлен кредит. Банки обязаны предоставлять информацию о кредитах по запросу наследников. С собой захватите свидетельство о смерти заемщика и документ о праве на наследство.
  • Запросите информацию у нотариуса, ведущего наследственное дело. Нотариус может направить запросы в Бюро кредитных историй и банки, чтобы уточнить, какие долги остались у наследодателя.
  • Проверьте наличие страховки. Это можно уточнить в банке. Если страховка покрывает случай смерти, долг может быть частично или полностью списан.
  • Определите сумму долга и возможность его погашения. Если долг подтвержден, обсудите с банком порядок выплат. Помните, что ответственность наследника ограничена стоимостью унаследованного имущества.

Где еще можно искать информацию о кредитах умершего родственника

Если информации о банке-кредиторе нет, а документы отсутствуют, можно воспользоваться следующими методами:

  • Проверьте Бюро кредитных историй (БКИ). Нотариус может сделать запрос в Центральный каталог кредитных историй, чтобы узнать, где и на каких условиях были взяты кредиты.
  • Обратитесь в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Достаточно паспортных данных, чтобы проверить на сайте службы возможное исполнительное производство. 
  • Проверьте возможные платежи. Если есть доступ в банковские приложения, то можно посмотреть историю платежей и оформление финансовых продуктов там. 
Как исправить кредитную историю

Когда вступать в наследство?

В этой ситуации пользователь уже вступил в наследство, значит, ему придется разбираться с долгами умершего. Но от наследства можно отказаться, тогда: 

Стоит вступать в наследство, если:Не стоит вступать в наследство, если:
  • Стоимость имущества значительно превышает долг.
  • Есть возможность погасить долг, сохранив наследуемое имущество.
  • Кредит застрахован, и страховка покрывает большую часть задолженности.
  • Долги умершего превышают стоимость имущества.
  • Погашение долгов потребует серьезных финансовых затрат, превышающих выгоду от наследства.
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