Объяснили, что делать, если умерший родственник оставил кредит

На примере рассказываем, как действовать, если у умершего родственника был кредит.

✉ В Диалоге пользователь поделился историей о том, как стал наследником кредита. При этом никаких документов не сохранилось, и непонятно, как их найти.

Эта ситуация, к сожалению, не редкость. Разберем возможные варианты решения проблемы.

Уточнение деталей через банк и нотариуса

Если наследник уже вступил в права, важно определить, какие обязательства остались. В случае отсутствия документов стоит действовать так:

Обратитесь в банк, где предположительно был оформлен кредит. Банки обязаны предоставлять информацию о кредитах по запросу наследников. С собой захватите свидетельство о смерти заемщика и документ о праве на наследство.

Запросите информацию у нотариуса, ведущего наследственное дело. Нотариус может направить запросы в Бюро кредитных историй и банки, чтобы уточнить, какие долги остались у наследодателя.

Проверьте наличие страховки. Это можно уточнить в банке. Если страховка покрывает случай смерти, долг может быть частично или полностью списан.

Определите сумму долга и возможность его погашения. Если долг подтвержден, обсудите с банком порядок выплат. Помните, что ответственность наследника ограничена стоимостью унаследованного имущества.

Где еще можно искать информацию о кредитах умершего родственника

Если информации о банке-кредиторе нет, а документы отсутствуют, можно воспользоваться следующими методами:

Проверьте Бюро кредитных историй (БКИ). Нотариус может сделать запрос в Центральный каталог кредитных историй, чтобы узнать, где и на каких условиях были взяты кредиты.

Обратитесь в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Достаточно паспортных данных, чтобы проверить на сайте службы возможное исполнительное производство.

Проверьте возможные платежи. Если есть доступ в банковские приложения, то можно посмотреть историю платежей и оформление финансовых продуктов там.

Когда вступать в наследство?

В этой ситуации пользователь уже вступил в наследство, значит, ему придется разбираться с долгами умершего. Но от наследства можно отказаться, тогда: