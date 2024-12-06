Рубль совершил рывок вверх. ЦБ установил официальные курсы валют на 7 декабря

ЦБ установил официальные курсы валют на 7 декабря. Рубль совершил уверенный рывок вверх к американской и европейской валютам.

Курс доллара снизился на 3,9622 рубля, составив 99,4215 рубля (103,3837 рубля на 6 декабря).

Евро подешевел на 3,4762 рубля — до 106,3040 рубля (предыдущее значение — 109,7802 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайcкой валюты происходит на данных биржи.