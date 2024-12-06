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Сбер предложил страховать новостройки от рисков диверсий и терактов

Дата публикации: 06.12.2024 18:14
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Время прочтения: 1 минута
Сбер предложил страховать новостройки от рисков диверсий и терактов
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Сбербанк

Сбербанк предложил расширить программу страхования новостроек, включив в нее военные риски, опасность диверсий и терактов. Соответствующее предложение направлено в Центробанк и Минстрой, сообщил первый заместитель главы Сбера Александр Ведяхин.

«Действующая государственная программа не распространяется на жилищное строительство и покрывает только часть данных рисков. Мы направили предложения в ЦБ и Минстрой с предложениями по расширению программы», — цитирует ТАСС Ведяхина.

По его мнению, программа должна покрывать возможные риски новостроек на стадии строительства, так и введенного в эксплуатацию жилья.   

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