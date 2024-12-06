Россия и Белоруссия отменяют роуминг между двумя странами. Новые правила в сфере мобильной связи начнут действовать с 1 марта 2025 года, сообщил ТАСС.

Необходимое соглашение утверждено на уровне руководства двух стран. В частности, предполагается введение тарифов, условия которых будут аналогичны как в домашней сети, так и при посещении соседней страны. Они предполагают предоставление абонентам не менее 300 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее 5 гигабайт передачи данных в месяц.

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