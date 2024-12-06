Все новости

Россия и Белоруссия отменяют роуминг

Дата публикации: 06.12.2024 18:49
15 123
Время прочтения: 1 минута
Россия и Белоруссия отменяют роуминг
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Россия и Белоруссия отменяют роуминг между двумя странами. Новые правила в сфере мобильной связи начнут действовать с 1 марта 2025 года, сообщил ТАСС

Необходимое соглашение утверждено на уровне руководства двух стран. В частности, предполагается введение тарифов, условия которых будут аналогичны как в домашней сети, так и при посещении соседней страны. Они предполагают предоставление абонентам не менее 300 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее 5 гигабайт передачи данных в месяц. 

 

МПКАрт 2.0
Читать в Telegram
telegram icon

Обучение

Материалы по теме