Дайджест событий за ноябрь: дебетовые и кредитные карты

- Банк России сохранил на I квартал 2025 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам, установленные для IV квартала 2024 года, а также снизил надбавки к коэффициентам риска по ним. Как считает регулятор, сохранение МПЛ будет способствовать дальнейшему переходу к более сбалансированной структуре задолженности, предотвращению угрозы закредитованности граждан, снижению рисков банков и МФО и в результате повышению финансовой стабильности. При этом, для того чтобы в условиях более высоких ставок банки могли предоставлять кредиты без дополнительной нагрузки на капитал, снижаются надбавки к коэффициентам риска.
- Банк России решил с 1 января 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита по кредитным картам, чтобы сохранить их доступность для потребителей. Регулятор пояснил, что среднерыночное значение ПСК в III квартале 2024 года, на основе которого рассчитывается значение за I квартал 2025-го, оказалось заниженным. Регулятор направил в банки предписания о необходимости оперативно устранить нарушения и перейти на корректную методику расчета ПСК.
- Верховный суд России признал ничтожным право банка в одностороннем порядке увеличивать или вводить новые комиссии по кредитному договору. Поводом для такого решения стал иск россиянина, который требовал признать недействительными условия договора, в котором банк в одностороннем порядке ввел комиссию за снятие любой суммы наличных с кредитной карты.
- 21 ноября США ввели санкции против 100 финансовых организаций, крупнейшей из них оказался Газпромбанк. В тот же день он рекомендовал находящимся за рубежом клиентам снять наличные для оплаты покупок из-за трудностей с работой карт UnionPay. На следующий день банк убрал с сайта карту UnionPay из списка доступных к оформлению и прекратил ее выпуск, а также позже ввел комиссию за любое снятие наличных с кредитных карт Union Pay. Банки около 10 зарубежных стран также прекратили обслуживание карт UnionPay Газпромбанка.
- НБКИ: в октябре 2024 года средний размер лимитов по новым выданным кредиткам составил 109,8 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 5,4% (в сентябре 2024 года — 104,2 тысячи рублей). Было выдано 1,58 млн новых кредитных карт, это на 15,9% меньше, чем в сентябре (1,88 млн ед.). Выдача новых кредитных карт упала до минимальных значений с начала 2024 года. По сравнению с началом года выдача новых кредитных карт в октябре сократилась еще значительнее — на 21,9% (в январе 2024 года — 2,03 млн ед.). Объем лимитов по кредитным картам, выданным в октябре, также сократился по сравнению с сентябрем (на 11,3%) и составил 174,1 млрд рублей (в сентябре 2024 года — 196,3 млрд рублей).
Дайджест событий за ноябрь: дебетовые и кредитные карты
Дата публикации: 06.12.2024 22:00
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ИсточникBanki.ru
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