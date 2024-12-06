Дайджест событий за ноябрь: дебетовые и кредитные карты

Банк России сохранил на I квартал 2025 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам, установленные для IV квартала 2024 года, а также снизил надбавки к коэффициентам риска по ним. Как считает регулятор, сохранение МПЛ будет способствовать дальнейшему переходу к более сбалансированной структуре задолженности, предотвращению угрозы закредитованности граждан, снижению рисков банков и МФО и в результате повышению финансовой стабильности. При этом, для того чтобы в условиях более высоких ставок банки могли предоставлять кредиты без дополнительной нагрузки на капитал, снижаются надбавки к коэффициентам риска.

Банк России решил с 1 января 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита по кредитным картам , чтобы сохранить их доступность для потребителей. Регулятор пояснил, что среднерыночное значение ПСК в III квартале 2024 года, на основе которого рассчитывается значение за I квартал 2025-го, оказалось заниженным. Регулятор направил в банки предписания о необходимости оперативно устранить нарушения и перейти на корректную методику расчета ПСК.

Верховный суд России признал ничтожным право банка в одностороннем порядке увеличивать или вводить новые комиссии по кредитному договору . Поводом для такого решения стал иск россиянина, который требовал признать недействительными условия договора, в котором банк в одностороннем порядке ввел комиссию за снятие любой суммы наличных с кредитной карты.

21 ноября США ввели санкции против 100 финансовых организаций, крупнейшей из них оказался Газпромбанк. В тот же день он рекомендовал находящимся за рубежом клиентам снять наличные для оплаты покупок из-за трудностей с работой карт UnionPay. На следующий день банк убрал с сайта карту UnionPay из списка доступных к оформлению и прекратил ее выпуск, а также позже ввел комиссию за любое снятие наличных с кредитных карт Union Pay. Банки около 10 зарубежных стран также прекратили обслуживание карт UnionPay Газпромбанка.