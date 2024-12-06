Это ненадолго. Аналитик прогнозирует скорый разворот рубля

Значительное укрепление рубля, наблюдаемое в последние дни, носит временный характер, и вскоре стоит ждать возврата российской валюты к ослаблению. Такой прогноз дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Сильное подорожание рубля, произошедшее за последние несколько дней, может быть обусловлено концентрированной продажей иностранной валюты. Она накопилась в период проблем с платежами за экспорт и в целом за счет переводов в страну, вызванных недавними санкциями США против ряда российских банков», — пояснил эксперт.

По его прогнозу, в скором времени рубль вернется к снижению.

«Этот эффект может быстро исчерпать себя, в результате чего рубль возобновит ослабление. Нисходящей динамике его курса поспособствует увеличение в конце года спроса на импорт, вызванное ростом трат госбюджета и компаний, а также предпраздничным всплеском потребительской активности», — отметил Дмитрий Бабин.