Россияне начали массово открывать накопительные счета, отмечают аналитики Почта Банка. Так, за январь — октябрь 2024 года количество открытых накопительных счетов выросло в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А объем размещенных на них средств увеличился в семь раз.

Выросла (на 15%) и средняя сумма, которую клиенты размещают на накопительных счетах, — до 276 тысяч рублей.

По оценке экспертов, россияне выбирают накопительные счета за возможность гибко управлять своими финансами. «Такой инструмент позволяет полностью или частично снять средства без потери в доходности. Особое внимание уделяется продуктам с ежедневным начислением процентов. Такой сберегательный инструмент позволит сохранить доход при досрочном закрытии договора или выведении средств. Накопительные счета, как правило, используют при планировании крупных покупок или отпуска. Кроме того, для многих это является первым сберегательным продуктом», — говорится в комментарии аналитиков Почта Банка.

Копить средства можно и с помощью дебетовых карт. Эксперт Банки.ру Эряния Бочкина составила список карт, по которым начисляется процент на остаток, а также есть возможность открыть накопительный счет и получить по нему более привлекательные условия.

Карта Black от Т-Банка

Карта «Прибыль» от Банка Уралсиб

Карта «Скидка везде» от МТС Банка

«Премиальная карта "Премьер +"» от Экспобанка

«Альфа-Карта» от Альфа-Банка

«Карта для жизни» от ВТБ

«Умная карта "Мир"» от Газпромбанка

МПКАрт 2.0