Банк «Санкт-Петербург» снова поднял ставку по накопительному счету

Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия по накопительному счету. Так, базовая ставка повышена до 19% годовых, а для новых клиентов и тех, у которых был накопительный счет с остатком менее 1000 рублей в течение последних 90 дней, предложена процентная ставка 25% годовых на первые два месяца.

Доход до 25% годовых начисляется на сумму до 1,5 млн рублей при совершении покупок по картам Банка «Санкт-Петербург» на сумму от 10 тысяч рублей.

По накопительному счету предусмотрены и другие специальные надбавки. Например, 0,5% к ставке для держателей премиальной карты Мир Supreme.

Открыть накопительный счет можно в любом отделении банка, в интернет-банке или мобильном приложении. Проценты начисляются на минимальный остаток средств в течение месяца и выплачиваются ежемесячно. Счет открывается на сумму от 0 рублей, пополнение и снятие денежных средств — бесплатно и без ограничений. Средства на накопительных счетах до 1,4 млн рублей застрахованы Агентством по страхованию вкладов.

Копить средства можно и с помощью дебетовых карт. Эксперт Банки.ру Эряния Бочкина составила список карт, по которым начисляется процент на остаток, а также есть возможность открыть накопительный счет и получить по нему более привлекательные условия.

Карта Black от Т-Банка

Карта «Прибыль» от Банка Уралсиб

Карта «Скидка везде» от МТС Банка

«Премиальная карта "Премьер +"» от Экспобанка

«Альфа-Карта» от Альфа-Банка

«Карта для жизни» от ВТБ

«Умная карта "Мир"» от Газпромбанка

МПКАрт 2.0