Новый тренд: россияне ударились в агротуризм

Агротуризм в России набирает популярность. По данным платформы Россельхозбанка «Свое за городом», на предстоящие новогодние праздники спрос на туры вырос на 40% по сравнению с прошлым годом.

Эксперты отмечают, что средняя продолжительность бронирования агротуров по России составляет 3–4 дня. Исключением являются туры в Подмосковье — в этом регионе чаще всего путешественники предпочитают однодневные поездки на фермерские хозяйства.

Всплеск бронирований агротуров в этом сезоне показала Кировская область — спрос вырос более чем на 200%. В этом году Киров признан новогодней столицей, на родине дымковской игрушки и вятского кваса запланированы широкие гуляния. Туристы планируют насладиться яркими народными гуляниями, отправиться на конные прогулки, посетить мастер-классы и даже побывать в интерактивном парке в сосновом лесу.

Рост бронирования туров в Суздаль составил 30%. Вотчина Деда Мороза — Великий Устюг — также нарастил турпоток на 15%. Рост на 25% выше предыдущего года демонстрируют туры в Подмосковье, их в основном выбирают жители столицы, желающие сбежать из шумного мегаполиса в объятия природы. Там в преддверии Нового года и в зимние каникулы гостей ждут мастер-классы по приготовлению новогодних блюд из фермерских продуктов, чаепития с угощениями, анимационные программы и хороводы.

«Сельский туризм переживает настоящий ренессанс. В 2024 году мы видим, что россияне хотят больше проводить время на природе, посещать уникальные места внутри страны, разделять свои впечатления от путешествий с родными и близкими. В данный момент загрузка отелей на новогодние праздники составляет порядка 77%, а к середине декабря дойдет до 90%», — рассказала замглавы Россельхозбанка Елена Батурова.

Дебетовые карты могут предлагать различные уровни выгод и комфорта для пользователя. Пожалуй, наиболее привлекательные условия можно найти в сегменте премиальных карт, однако и стоимость их обслуживания может быть значительной.

В рейтинге премиальных дебетовых карт аналитик Банки.ру Эряния Бочкина подобрала карты, требующие наименьших затрат. Вот пять из них:

Alfa Only от Альфа-Банка

Пакет услуг «Премиум» от МТС Банка

Black Premium от Т-Банка

ОТП Premium Light от ОТП Банка

Пакет услуг «Премиум» UnionPay Diamond от Газпромбанка





МПКАрт 2.0