Стало известно, чего боится российский бизнес

Высокая ключевая ставка является самым главным риском для российского бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей отечественных компаний, который провели ВТБ и РБК.

В высокой ключевой ставке видят главный риск 77% респондентов. К другим опасениям компании, принявшие участие в опросе, отнесли ужесточение условий трансграничных платежей (61%), кадровый «голод» (57%), удорожание логистики импорта (39%) и снижение покупательской способности населения (30%).

Большинство опрошенных предпринимателей считают, что период высоких ставок продолжится. Треть респондентов ожидают, что в конце следующего года она будет находиться в диапазоне 18–20%, а в среднем по всей выборке респонденты прогнозируют ставку 19% на конец 2025 года.

Другой насущный для российского бизнеса вопрос — международные платежи. На фоне уверенного роста взаимной торговли России и Китая юань стал самой востребованной валютой для расчетов с зарубежными контрагентами — об этом сообщили 69% опрошенных. Рубль — только на втором месте (65,5%). В топ-5 также вошли дирхамы (более 29%), рупии (19%), тенге (более 12%). На долю остальных валют пришлось 20%. Свои накопления большинство респондентов хранят в рублях (86%), но доля обладателей юаневых депозитов также высока — 40%.

В целом бизнес в следующем году не ожидает рецессии или стагнации, хотя к замедлению экономического роста предприниматели готовятся. Большинство из опрошенных ставят на рост реального ВВП в диапазоне от 1% до 2% в 2025 году. В части курса доллара к рублю 68% компаний полагают, что в среднем в следующем году доллар будет стоить 95–105 рублей, а средний прогноз по всей выборке составляет примерно 100 рублей.

МПКАрт 2.0