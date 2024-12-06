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Стало известно, чего боится российский бизнес

Дата публикации: 06.12.2024 21:29
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Время прочтения: 2 минуты
Стало известно, чего боится российский бизнес
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

Высокая ключевая ставка является самым главным риском для российского бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей отечественных компаний, который провели ВТБ и РБК.  

В высокой ключевой ставке видят главный риск 77% респондентов. К другим опасениям компании, принявшие участие в опросе, отнесли ужесточение условий трансграничных платежей (61%), кадровый «голод» (57%), удорожание логистики импорта (39%) и снижение покупательской способности населения (30%).

Большинство опрошенных предпринимателей считают, что период высоких ставок продолжится. Треть респондентов ожидают, что в конце следующего года она будет находиться в диапазоне 18–20%, а в среднем по всей выборке респонденты прогнозируют ставку 19% на конец 2025 года.

Другой насущный для российского бизнеса вопрос — международные платежи. На фоне уверенного роста взаимной торговли России и Китая юань стал самой востребованной валютой для расчетов с зарубежными контрагентами — об этом сообщили 69% опрошенных. Рубль — только на втором месте (65,5%). В топ-5 также вошли дирхамы (более 29%), рупии (19%), тенге (более 12%). На долю остальных валют пришлось 20%. Свои накопления большинство респондентов хранят в рублях (86%), но доля обладателей юаневых депозитов также высока — 40%.

В целом бизнес в следующем году не ожидает рецессии или стагнации, хотя к замедлению экономического роста предприниматели готовятся. Большинство из опрошенных ставят на рост реального ВВП в диапазоне от 1% до 2% в 2025 году. В части курса доллара к рублю 68% компаний полагают, что в среднем в следующем году доллар будет стоить 95–105 рублей, а средний прогноз по всей выборке составляет примерно 100 рублей.

 

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