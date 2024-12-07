Риски стагфляции после прогноза Грефа оценили, сколько стоят все природные богатства России. Обзор Банки.ру

📰 Председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе дня инвестора заявил, что в стране создается опасность стагфляции (одновременного ускорения инфляции и спада/стагнации экономики). Опрошенные «Ведомостями» эксперты полагают, что такой сценарий возможен, но более реалистичен вариант обычной рецессии. Также более существенным риском может стать избыточное охлаждение экономики из-за резкого замедления инфляции в 2025 году, которое может реализоваться, если Центробанк будет запаздывать со снижением ставок.

📰 Все сегменты кредитования продемонстрировали падение по итогам ноября до минимальных значений, сообщает «Коммерсант». За месяц россиянам выдали кредитов на сумму 636,3 млрд рублей, что на 28% меньше показателей октября. Это вызвано мерами ЦБ по охлаждению потребительского кредитования и высокими ставками, за счет которых граждане переходят к сберегательной поведенческой модели. В будущем году ожидается снижение темпов роста розничного портфеля из-за сокращения выдач кредитов, что плохо скажется на прибыли банков.

📰 Эксперты РБК перечислили три способа, как российские розничные инвесторы смогут заработать на золоте в 2025 году. Первый — покупка физического металла, метод признан наиболее безопасным и консервативным. Второй, более рискованный, — инвестирование в акции золотодобывающих компаний. Третий — вложение в биржевые паевые инвестиционные фонды на золото.

📰 Общества с ограниченной ответственностью (ООО) смогут отказаться от преимущественного права покупки долей их участниками, пишет «Коммерсант», такие законопроекты внесены правительством в Госдуму. Послабление повлияет на возможность компаний быстрее реализовывать доли совладельцев на рынке и привлекать новых инвесторов. По словам экспертов, инициатива логична, ведь применение преимущественного права в случае с изменением корпоративной структуры сейчас оборачивается как минимум временными затратами.

📰 Подсчитано, сколько стоят все природные богатства России: это 100 трлн долларов, что вдвое превышает соответствующий показатель в США. Кроме того, изменения совокупной стоимости природных ресурсов РФ по прошествии времени имеют положительную динамику, выяснили «Известия». В будущем на стоимость будут влиять открытие новых месторождений, соотношение стоимости природных ресурсов и численности населения (в том числе за рубежом), которая формирует на них спрос, общая стоимость природных ресурсов на мировом рынке и последующее технологическое развитие.