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Риски стагфляции после прогноза Грефа оценили, сколько стоят все природные богатства России. Обзор Банки.ру

Дата публикации: 07.12.2024 09:03
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Риски стагфляции после прогноза Грефа оценили, сколько стоят все природные богатства России. Обзор Банки.ру
Автор
Александра Синицына, Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Александра Синицына Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Источник
Banki.ru

📰 Председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе дня инвестора заявил, что в стране создается опасность стагфляции (одновременного ускорения инфляции и спада/стагнации экономики). Опрошенные «Ведомостями» эксперты полагают, что такой сценарий возможен, но более реалистичен вариант обычной рецессии. Также более существенным риском может стать избыточное охлаждение экономики из-за резкого замедления инфляции в 2025 году, которое может реализоваться, если Центробанк будет запаздывать со снижением ставок.

📰 Все сегменты кредитования продемонстрировали падение по итогам ноября до минимальных значений, сообщает «Коммерсант». За месяц россиянам выдали кредитов на сумму 636,3 млрд рублей, что на 28% меньше показателей октября. Это вызвано мерами ЦБ по охлаждению потребительского кредитования и высокими ставками, за счет которых граждане переходят к сберегательной поведенческой модели. В будущем году ожидается снижение темпов роста розничного портфеля из-за сокращения выдач кредитов, что плохо скажется на прибыли банков.

📰 Эксперты РБК перечислили три способа, как российские розничные инвесторы смогут заработать на золоте в 2025 году. Первый — покупка физического металла, метод признан наиболее безопасным и консервативным. Второй, более рискованный, — инвестирование в акции золотодобывающих компаний. Третий — вложение в биржевые паевые инвестиционные фонды на золото.

📰 Общества с ограниченной ответственностью (ООО) смогут отказаться от преимущественного права покупки долей их участниками, пишет «Коммерсант», такие законопроекты внесены правительством в Госдуму. Послабление повлияет на возможность компаний быстрее реализовывать доли совладельцев на рынке и привлекать новых инвесторов. По словам экспертов, инициатива логична, ведь применение преимущественного права в случае с изменением корпоративной структуры сейчас оборачивается как минимум временными затратами.

📰 Подсчитано, сколько стоят все природные богатства России: это 100 трлн долларов, что вдвое превышает соответствующий показатель в США. Кроме того, изменения совокупной стоимости природных ресурсов РФ по прошествии времени имеют положительную динамику, выяснили «Известия». В будущем на стоимость будут влиять открытие новых месторождений, соотношение стоимости природных ресурсов и численности населения (в том числе за рубежом), которая формирует на них спрос, общая стоимость природных ресурсов на мировом рынке и последующее технологическое развитие.

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