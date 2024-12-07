В Минэкономразвития объяснили отказ принимать старые доллары у россиян

Людям по всему миру начали отказывать в приеме купюр старого образца, в частности американских, этому подвержены не только российские туристы. Такие данные раскрыл во время разговора с журналистами на Петербургском международном туристском форуме «Travel Hub. Путешествуй!» директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, передает ТАСС.

«Я думаю, так банки пытаются обезопасить себя с точки зрения долгосрочных денег, которые у них имеются в распоряжении, чтобы в случае чего иметь более свежие купюры. Это тенденция по всему миру, а не то, что кто-то пытается ущемить российских граждан», — подчеркнул эксперт министерства.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин объяснил, как избежать проблем с обменом долларов старого образца за рубежом. По его словам, можно купить национальную валюту страны отдыха в России или приобрести евро. Специалист рекомендовал выбирать купюры номиналом 50 или 100 евро, поскольку с более крупными деньгами могут возникнуть проблемы в торговых точках ряда стран.