Экс-министр финансов оценил возможности Центробанка повлиять на курс рубля

Центробанк РФ еще способен косвенно влиять на курс российской валюты, однако «в отсутствие золотовалютных резервов» подобные импульсы будут оказывать крайне слабое воздействие. Такой мыслью поделился на XXII Российском облигационном конгрессе бывший министр финансов России Михаил Задорнов, передает РИА Новости.

Экс-глава Минфина обратил внимание, что в текущих условиях регулятор располагает всего двумя инструментами борьбы с инфляцией в России: это ключевая ставка, активно используемая ЦБ для этих целей, а также прямые регуляторные ограничения кредитования. Ко второму способу Центробанк рано или поздно прибегнет и в сфере корпоративного кредитования, уверен экономист, поскольку оно не замедляется.

Задорнов выразил мнение, что на заседании совета директоров 20 декабря ЦБ повысит ключевую ставку до 23% годовых, при этом, по его словам, рынок уже осознал вероятность такого сценария и смирился с ним.

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